Adıyaman'da suya kapılan 2 çocuktan biri kurtarıldı

ADIYAMAN’ın Gölbaşı ilçesi Göksu Çayı kenarında ailesi ile birlikte piknik yapan Yusuf Topal (12), oyun oynadığı topu çaya düşmüş topunun peşinden koşarak suya atlayan Yusuf Topal suya kapılmıştı.

Ağabeyi ve babası tarafından kurtarılmaya çalışılan Yusuf Topal suya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çay kenarında Yusuf’u bulmaya çalışırken Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri ise Göksu Çayı'nda arama yaptı.

Çalışmaları sonucunda Yusuf’un cansız bedeni dalgıç ekipleri tarafından bulundu.

Burada 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve daha sonra Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Topal yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan olay yerine gelen Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, olayla ilgili bilgiler alarak Topal ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.