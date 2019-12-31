Adana'da televizyon patladı evde yangın çıktı

Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ahmet Can Yüzgeç dün sabah birlikte yaşadığı anne ve anneannesiyle mutfakta kahvaltı yapmak istedi. Ancak aynı anda oturma odasında patlama meydana geldi. Koşarak odaya gelen Yüzgeç, televizyonun ve çevresindeki eşyaların yandığını görünce annesi ile anneannesini evden çıkardı.

Yüzgeç’in yardımına koşan komşuları, hem alevlere müdahale etti hem de itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ahmet Can Yüzgeç ise yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi.

Yangının tüplü televizyonun patlaması sonucu meydana geldiği kaydedildi.