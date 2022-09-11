Açlık Oyunları..

İzlediğiniz bir bilim kurgu filminde yaşıyor gibi misiniz?

Bugün dünya, insanlık için distopik ve karanlık bir geleceği önceden haber veren bir filme benziyor.



Çökmüş ekonomiler, gıda isyanları, tam gözetim ve giderek saçmalaşan propagandaların içindeyiz.

Bu artık bir gelecek senaryosu değil, bu şu anda dünya çapında 100'den fazla ülkede gerçekleşiyor.

90'dan fazla ülke borçlarını ödeyememeye tehlikeli bir şekilde yakın olduğundan, bu protestoların yayılıp yoğunlaşmasını bekliyoruz.

Mesela Sri Lanka'daki trajik durum, olacakların habercisidir.

Gıda ve enerji kıtlığı, Covid dolandırıcılığı tarafından zaten harap olan ekonomilere daha fazla zarar veriyor. Gerçekte, ne yiyecek ne de enerji konusunda gerçek bir kıtlık yoktur. Hızla küresel bir krize dönüşen şeyin ana nedeni çökmekte olan finansal sistem ve buna eşlik eden enflasyondur. Başımıza gelenler için birçok neden olacak ve suçlu suçlanacak, ancak tüm bu sorunların tek bir kaynağa kadar izlenebileceğini kabul etmek gerekiyor. Ve bunların hiçbiri tesadüfi değildir. Tamamı Küreselcilerin “Büyük Sıfırlama” planındaki başka bir hamledir.

Covid birinci aşama, Ukrayna savaşı ikinci aşama, Gıda kıtlığı da üçüncü aşamadır.

Büyük Sıfırlama, bildiğimiz gibi ekonomilerin ve toplumların yok edilmesini gerektiriyor. Küreselciler için mesele, neo-liberal finansal sistemin kaçınılmaz ve muhtemelen yakın çöküşünün ardından kontrolü sürdürmekle ilgilidir. Dünya nüfusunu boyun eğdirmek, bu planın bariz bir parçası gibi görünüyor. Bu, Covid tarafından öldürülmeyenlerin, öldürülmesidir.

Sadece birkaç ay önce vahşi bir komplo teorisi olarak kabul edilen şeyi şimdi inkar etmek zor.

Geçen yılki yazılarımda Covid sonrası gıda krizi olacağını ve enflasyonun hızla artacağını defalarca yazmıştım.

Hali hazırda Amerika'da 100'den fazla gıda işleme tesisinde çıkan yangınlar, bebek maması kıtlığı ve Amerika'nın kendi bol yerli enerji kaynaklarını yeniden başlatmayı kasıtlı olarak reddetmesi, bu planın kasıtlı doğasının göstergeleridir.

Biden'ın seçimden sonraki ilk eylemi, Kanada'dan gelen petrol boru hattını kapatmak oldu. Uygun fiyatlı enerji olmadan gübre olmaz, gübre olmadan tarım olmaz.

Küreselcilerin gündemindeki çoğu kişide olduğu gibi, bu birden değil yıllar içinde yapıldı. Rockefeller Vakfı, 2020'den beri “tabakayı yeniden kurmak” hakkında projeler yapıyor. Büyük tarımsal çok uluslu şirketler tarafından gıda arzının tam kontrolünü hayata geçiriyorlar.

Bill Gates şu anda Amerika'daki en büyük tarım arazisi sahibi ve hızla daha fazlasını satın alıyor. Bebek sütüne yatırım yapıyor ve ne tesadüf ki (!) bebek sütü sıkıntısı var, tarım arazilerine yatırım yapıyor ve yiyecek sıkıntısı var, aşılara yatırım yapıyor ve bir pandemi ve takip edeceği vaat edilen daha fazla pandemi var. Burada bir şeyleri anlamıyor musunuz?

Rockefeller kuklası ve uzun zamandır Küreselci Henry Kissenger 30 yıldan fazla bir süre önce şöyle demişti: “Gıda arzını kontrol eden insanları kontrol eder; enerjiyi kontrol eden tüm kıtaları kontrol edebilir; parayı kontrol eden dünyayı kontrol edebilir."

Küreselciler artık küresel para sistemini kontrol etmiyorlar, Çin ve Rusya tarafından yönlendirilen alternatif sistemler onları bu tekelden kurtardı. Rusya ve Suudi Arabistan'ın yakın zamanda kanıtladığı gibi, artık dünyanın enerjisini kontrol etmiyorlar. Geriye kalan tek şey, popülasyonları kontrol etmek için yiyecektir.

Herkes Hollanda'daki çiftçilerin, hükümetin azotlu gübreleri kesme bahanesiyle önerdiği toprak gaspına karşı protestosunu gördü. Hollanda tarım sektörü öncelikle küçük, çok kuşaklı çiftçi ailelerden oluşmaktadır. Protestolarına dünyanın dört bir yanından aynı tehditlerle karşı karşıya olan çiftçiler katıldı. Bu kimyasal gübreleri ortadan kaldırma bahanesi, BM 2030 planının ve Büyük Sıfırlama'nın bir parçasıdır.

Küreselciler, kitleler tarafından fark edilmeden geçebilmeleri için planlarını aşamalı olarak uygulayarak yavaş hareket etmeyi tercih ederler. Ancak, zaman onlardan yana değil. Yakında Avrupa'ya kış gelecek ve kendi kendini yok eden Rus petrol ve gaz ambargosunun tüm etkileri hissedilecek.

Batı dünyası, bir zamanlar Rusya'dan uygun fiyata aldığı ihtiyaç duyduğu petrol ve gazın yerini alamaz. Sadece tarımın ötesinde, evler ısıtılmayacak, sanayi kapanmaya zorlanacak ve enflasyon, insanların çoğunluğu için hayatın temel ihtiyaçlarını karşılanamaz hale getirecek. Umuyorum ki Küreselciler, çok yakında ortadan kaldırmak istedikleri “İşe yaramaz yiyiciler”in tüm gazabını hissedecekler.

Belirleyici faktör, kitlelerin ne kadar çabuk ayağa kalkıp ortak düşmanı tanıyacakları olacaktır, Rusya Avrupa halkının düşmanı değildir, Çin de insanlığın ortak düşmanı değildir.

Klaus Schwab ve Dünya Ekonomi Formu’nun karar verdikleri geleceğin nasıl göründüğünü bize açıklarken sergiledikleri küstahlık, onların çöküşünün habercisi olacak. Şu anlık kaybediyorlar ve gündemleri başarısız oluyor. Olmasaydı çoktan kazanırlardı. Bu aşamalara erek kalmazdı. İnsanlar olan bitenin farkında. Bazı 'yürüyen ölüler' dışında halklar küresel şeytanların oyunlarını görebiliyor.

Fikirlerini Bilimkurgu filmlerinden alan Küreselciler için Açlık Oyunları'nda şimdilik insanlar kazanıyor.

Elinizdekine sahip çıkın. Paranızı boşa harcamayın. Keyfinizden ödün verin. Dünya sisteminde sizi soymaya çalışanların ekmeğine yağ sürmeyin. Bu kış gıda ve enerji kıtlığı tüm dünyayı tamda onların istediği gibi sert bir biçimde vuracak. Ama siz olan bitenin farkında olursanız sizi yenmeleri zor olacaktır.

Selametle…