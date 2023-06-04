ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama! Ses Beyaz Saray'dan duyuldu...

ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama meydana geldiği, patlamanın Beyaz Saray’dan duyulduğu bildirildi.Abone ol
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da büyük patlama sesini meydana geldi.
Patlama Beyaz Saray'dan duyuldu.
Son dakika haberini Türk gazeteciler peş peşe Twitter'dan duyurdu.
Gazeteci Yunus Paksoy ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bölgede duman olmadığını, patlamaların 15 Temmuz'u hatırlattığını ifade ederek, "Sonik patlamalar gibiydi." dedi.
Öte yandan patlama sesinin, Amerikan Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği tatbikat sonucu oluşan 'sonik patlama' nedeniyle meydana geldiği de ileri sürüldü.
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