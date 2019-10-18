ABD ile yapılan ateşkes anlaşmasına CHP'den ilk tepki

Türkiye ve ABD ateşkes konusunda anlaştı. CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, "ABD ile mutabakat masada Türkiye için olumlu ancak 5 günlük zamanı iyi takip etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Çeviköz ayrıca, ABD ile varılan mutabakatın iki ülke tarafından da farklı lanse edildiğini söyledi. Pence'in yaptığı basın açıklamasında 'ateşkes' vurgusu ortaya çıkarken, Çavuşoğlu'nun açıklamasında 'Bu operasyonun durması anlamına gelmiyor. Yalnızca 5 günlük ara' vurgusu öne çıkıyordu" diyen Çeviköz iki ülke tanımı arasındaki farkın altını çizdi.

"O bir kağıt parçası"

Trump'ın, Erdoğan'a gönderdiği mektup için de yorum yapan Çeviköz, "Mektubun sözlük değerini kaybetmemesi adına ona mektup demiyorum. O bir kağıt parçası. Ve Türkiye, bugünkü toplantı sonrasında Pence'e o kağıt parçasını verip Trump'a geri göndermesi gerekiyordu.

'Cevap operasyonla verildi' demeyi ikna edici bulmuyorum" dedi.