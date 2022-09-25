9 bin Gün EYT’de Çözüm Değil!

Bu köşeden okudunuz. Maliye Bakanlığı EYT’lilere yaş şartı getirmeyi öneriyordu. Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşından önce hiçbir EYT’li emekli olamasın diyordu.

Yaşa takılana yaş şartı getirmek akıl karı iş değil!

Gelen tepkiler üzerine Çalışma Bakanlığı geri adım attı, şimdi yaş şartı getirilmesi olasılığı gündemden çıktı.

Bunda ufak da katkımız olduysa ne mutlu…

Ama bu kez de, 9 bin gün garabeti geldi masaya.

Bir kısım bürokratlar diyor ki, SSK’lı da olsa, BAĞKUR’lu da olsa, Emekli Sandığı da olsa tüm EYT’liler 9 bin güne tabi olsun.

Kadınlar için 7200 konuşuluyor ama erkeklerde 9 bin gün şartından bahsediyor kulisler…

Yani 9 bin gün çözüm olarak sunuluyor EYT’lilere…

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Oysa 9 bin seçeneği bir çözüm değil, yeni bir sorun demek!

EYT’de 9 bin gün sorunu büyütür!

EYT’de 9 bin şartı hakları geriye götürür!

9000 gün demek 1999 Reformu’nun bile öncesine gitmek demek.

Zira hiçbir zaman SSK’lılardan 7200’den fazla prim günü istenilmedi… Cumhuriyet tarihi boyunca…

Yaşar Okuyan Reformu’nun bile daha kötüsünü getirmek demek 9 bin gün!

Yani verilen hakkı bile geri almak demek!

Bu ise EYT’lilere iyilik değil düpedüz kötülük…

Böyle yasa çıkartıp EYT’lilerden oy alabileceğini sananlara şaşarım doğrusu…

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Ankara’daki bürokratlar Türkiye’deki herkesi kendisi gibi ayda 30 gün primi yatıyor, kesintisiz çalışıyor sanıyor.

Oysa milyonlarca işçinin kesintili hizmet günü var.

Altı ay çalışsa dokuz ay işsiz geziyor. İnşaat işçileri, geçici işçiler, kriz dönemlerinde kapı dışarı edilen fabrika işçileri hep aynı durumda.

Dahası primleri eksikten yatırılıyor.

Dahası zaten bu kişilerin aylık bağlama oranları düşürüldüğü için çok çalıştıkça maaşları azalıyor! 1999 sonrası 7200 gün çalışan 1999 öncesi 3600 gün çalışandan daha az maaş alıyor neredeyse…

9000 günü yani 25 yıl hizmeti toplamak kolay değil!

Üstelik şuan 5 bin günle emekli olan EYT’linin emekliliği on yıl uzayacak demek.

EYT’liye gel 9000 güne tabi ol demek büyük hata.

Bakan Vedat Bilgin’in en büyük hatası olur, uyarayım.

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8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar şuan 5000 ile 5975 gün aralığında kademeli prim ödeme gün sayısı ile emekli olabiliyor. Bu primleri doldurup yaşa takılanlara EYT’li diyoruz.

Eğer yeni çıkacak kanunla kadınlara 7200 erkeklere ise 9000 gün emeklili şartı getirilirse bu kişilerin emekli olma ihtimalleri ortadan kalkacak.

Emeklilikleri çok zorlaşacak. Bazıları için mezarda emeklilik demek bu!

Çünkü bu kişilerin sorunu çalışamamak.

İşveren sen 45 yaşını geçmişsin, yaşlısın, git evinde otur, iş yok sana diyor. Bu kadar gencin işsiz olduğu yerde işveren de haklı.

Devlet ise sen gençsin git yaşı bekle yada çalış diyor. Bu insanların sorunu zaten çalışmamaları, iş bulamamaları…

Yani bu kişilerin günlerini tamamlama sorunu var.

İş bulamıyorlar, bulsalar da sigortalı çalıştırmıyor işveren.

Şu an bu kişiler çalışmasa bile yaş şartını sağlayınca emekli olabilecek. Ama 7200 veya 9000 gün şartı gelirse bu primleri tamamlamak yani çalışmak zorunda kalacaklar.

Günlerini tamamlayamazlarsa da emekli olamayacaklar!

Buyur burdan yak!

Gitti “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” geldi “EMEKLİLİKTE GÜNE TAKILANLAR”!

Kim sorarsa sorunu çözdük!

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Herkes iş bulabilecek mi, herkesin çalışacak gücü ve imkanı var mı?

7200-9000 gün seçeneği bunu hiç hesaba katmıyor!

Niyet belli!

EYT’lilerin çoğu emekli olamasın!

Öyle bir yasa çıkartalım ki insanlar yararlanamasın!

Yasa kadük kalsın!

Vizyonsuz Maliye Bürokratlarının “Mümkün olan en az kişiyi emekli edelim EYT yasası” ile yaklaşımı bu!

Vatandaşa zırnık koklatmamak değil mesele EYT sorununu çözmek, halbuki!

Bu formül EYT’lilerin emekliliğini zorlaştıran formül…

Oyun başladıktan sonra değiştirilen kuralları eski haline döndürmeyen, ama yeniden kural koyan, üstelik daha zor kural koyan formül!

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Örnek ile izah edelim:

Ocak 1997 girişli bir erkek şuan 5825 gün çalışmayı tamamladı ise 56 yaşına gelince emekli olabiliyor. Bu kişi şuan 50 yaşında varsayalım. Yani artık hiç çalışmasa bile 6 yıl sonra emekli olabilecek!

Eğer 9 bin gün şartı getirilirse bu kişi 3175 gün daha çalışma zorunda kalacak. Yani neredeyse dokuz yıl daha!

Yani bu kişi 59 yaşından önce emekli olamayacak!

Bu prim ödeme koşulunun konulması bu adama zulüm olmayacak mı?

Yani EYT’linin emekliliği uzayacak… Yani EYT’li güne takılıp kalacak!

Eğer 9 bin gün gelirse bu kez EYT’liler olur size EY9000, YANİ EMEKLİLİKTE DOKUZBİNGÜNE TAKILANLAR!

9 bin günle sorunu çözmeyiz, sorunu halının altına süpürürüz!

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İşte bu nedenle 7200 veya 9000 şartı ile EYT’lilere kanun çıkartılması faydadan çok zarar getirir EYT’lilere. Bu kişilerin sorununu çözmediği gibi üstüne emeklilik için bir de gün tamamlama zorunluluğu getirir.

Üstüne üstlük tarih boyunca hiçbir zaman bir SSK’lının emeklilik koşulları 7200’ü geçmemiştir. Yaşar Okuyan Reformu’nun bile yapmadığını yapmak EYT’lilere zulümdür.

Bu hesap Bağdat’tan döner!

Kanun 7200-9000 gün ile çıkarsa bu iş ne hükümete yarar ne EYT’lilere…

Çözüm belli! Yapılması gereken 1999 öncesi kurallara dönmek.

1999 öncesinde SSK’lı, Bağkur’lu, Emekli Sandığı iştirakçisi, tarım sigortalı, tarım Bağkurlu, isteğe bağlı yatıran herkes yaş şartı dışında hangi şartlarla emekli oluyorsa o şartlarla emekli edilsin!

Ha sadece SSK’lılar değil, diğer statülerde çalışanlar da 99 öncesi girişi varsa yaşa tabi olmadan emekli olabilmeli…

Yani oyun başladıktan sonra değişen kurallar orijinaline döndürülsün…

Bunu yapan yasa EYT’lileri memnun eder...

Gerisi lafı gürzaf!

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