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3 günde açılan 1,5 kilometrelik yol 3 saatte kapandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
3 günde açılan 1,5 kilometrelik yol 3 saatte kapandı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu yer yer kar kalınlığının 9 metreyi bulduğu ve 3 gün boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda açılan 1,5 kilometrelik yol 3 saatte tekrar kapandı.

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Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi’nin Dikmetaş mezrasında yola inen çığ, günler süren çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yer yer 9 metreyi bulan karda yürüttüğü zorlu çalışma tamamlandı. Açılan yol tünelleri andırırken, çığ riskine rağmen çalışmalar tamamlandı.

3 gün boyunca 1,5 kilometrelik yolu zorlu bir şekilde açarak görevlerini tamamlayan belediye ekiplerinin bölgeden ayrılmasıyla etkili olan yoğun kar yağışı sonucu 3 saatte yol tekrar ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefi Abdullah Karca, Altındere Mahallesi’nin Dikmetaş mezrasına doğru yolu açarak ilerlediklerini belirterek, “Van Büyükşehir Belediyesi olarak bölgede çalışıyoruz. Van Büyükşehir Belediyesi bütün imkanlarını sarf ederek, çığ gelen yolda çalışmalarını sürdürüyor. Üç gündür yolda kar temizliyoruz. Şimdi mezraya doğru ilerliyoruz. Allah’ın izniyle 2 saate Dikmetaş mezrasına ulaşacağız” dedi.

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