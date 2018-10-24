Zuhal Topal'la Sofrada Sinem Öztürk kimdir kaynanası Nazmiye Hanım nereli

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 22-27 Ekim tarihleri arasında ter dökecek olan Sinem Öztürk ve kayınvalidesi Nazmiye Hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Sinem Öztürk ve Kaynanası Nazmiye Hanım Kimdir?: 25 yaşındaki Sinem, haftanın üçüncü gününde yarışıyor. 4 yıllık evli olan yarışmacı, 2 aylık hamile. Sinem mutfakta sürprizlerle dolu olduğunu iddia ediyor. Kayınvalidesi Nazmiye Hanım ise sessiz sakin ama sözünün eri birisi olduğunu dile getiriyor.

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.