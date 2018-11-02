Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 29 Ekim- 2 Kasım tarihleri arasında ter dökecek olan Lütfiye ve Kayınvalidesi Hatice Hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:
Lütfiye ve Kaynanası Hatice Hanım Kimdir? Haftanın final gününde ter dökecek olan Lütfiye, 42 yaşında. Öğretmen olan yarışmcı, adana lezzetlerinin uzmanı olduğunu iddia ediyor. Kayınvalidesi Hatice hanım ile el ele verdiler ve büyük ödüle göz diktiler.
Zuhal Topal'la Sofrada Adana Berna kimdir Hayriye Hanım nereliHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN
Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Zuhal Topalla Sofrada Lütfiye nereli kaynanası Hatice Hanım kimdir haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
23.10.1976 Zuhal Topal Türk sinema tiyatro ve dizi oyuncusudur.23 Eylül 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur.Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi ve film oyunculuğu yapmaktadır. Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteri cDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER