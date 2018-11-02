Zuhal Topalla Sofrada Lütfiye nereli kaynanası Hatice Hanım kimdir

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 29 Ekim- 2 Kasım tarihleri arasında ter dökecek olan Lütfiye ve Kayınvalidesi Hatice Hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Lütfiye ve Kaynanası Hatice Hanım Kimdir? Haftanın final gününde ter dökecek olan Lütfiye, 42 yaşında. Öğretmen olan yarışmcı, adana lezzetlerinin uzmanı olduğunu iddia ediyor. Kayınvalidesi Hatice hanım ile el ele verdiler ve büyük ödüle göz diktiler.

Zuhal Topal'la Sofrada Adana Berna kimdir Hayriye Hanım nereli HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN



Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.