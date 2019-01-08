Zuhal Topal'la Sofrada kaynana Asiye'ye bakın Meryem Soytürk kimdir

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 7 - 11 Ocak tarihleri arasında ter dökecek olan Meryem Soytürk ve kaynanası Asiye Hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım;

Meryem Soytürk ve Kayınvalidesi Asiye Hanım Kimdir? 8 Ocak Salı günü ter dökecek olan Meryem Hanım 27 yaşında ve oldukça hırslı bir kadın... Kayserili olan Merve Hanım bir hayli de inatçı.. Kayınvalide Asiye Hanım ise iddialı tavırlarıyla dikkat çekiyor.

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.