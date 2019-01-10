Zuhal Topalla Sofrada Fatma'nın hemşire gelini Elif kimdir

Fox TV'nin sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'da 7 - 11 Ocak tarihleri arasında ter dökecek olan Elif Erkin ve kaynanası Fatma Hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım;

Elif Erkin ve Kayınvalidesi Fatma Hanım Kimdir? 10 Ocak Perşembe günü yarışmacısı Elif Hanım, 28 yaşında ve aslen Rizeli. Henüz 6 aylık evli olan Elif Hanım çiçeği burnunda yeni gelin... Hemşire olan Elif Hanım ise oldukça soğukkanlı biri... Kayınvalidesi Fatma Hanım ise aslen Niğdeli ve oldukça iddialı...

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Zuhal Topal'la Sofrada Formatı: Dual Yapım tarafından hazırlanan program, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Zuhal Topal yarışmacıların evlerine konuk oluyor ve gelinler kaynanalar takım halinde yarışıyor. Zuhal Topal'la Sofrada'ya Gelinim Mutfakta programının eve gidip gelmeli formatı diyebiliriz.