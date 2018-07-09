Zuhal Topal ekranlara geri dönüyor!

Yayından kaldırılan evlilik programlarının ardından Zuhal Topal da bu durumdan nasibini almış ve sunduğu program sona ermişti. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Topal yakında bir proje ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Zuhal Topal'ın FOX'la anlaştığı söyleniyor.

YENİ SEZONDA HAFTA İÇİ HER GÜN EKRANDA OLACAK: Zuhal Topal yeni sezonda hafta içi her gün, gündüz kuşağında yayınlanacak yepyeni bir formatla izleyiciyle buluşacak