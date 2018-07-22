Zihin açan sınav duaları KPSS'ye girmeden okunacak sınav duasıt09

Sınav duaları, zihin açan unutkanlığa iyi gelen sınav duaları hangisi araştırmaları şu saatlerde arttı. Bugün binlerce memur adayı KPSS lisans sınavına giriyor. Dışarıdaki yakınları ise sınavda olan kişi için sınav duası okuyor. Peki sınav duası nasıldır, sınavda hangi dualar okunur, zihni açmak için sınavda okunacak dualar hangisidir?

Sınav duaları nelerdir, sınavda okunacak dualar hangisi araştırmaları veliler tarafından en çok merak edilenler arasına girdi. Bugün KPSS lisans sınavları yapılıyor. Dışarıda sınavın bitmesini bekleyen yakınları ise sınavda ter döken memur adayı için okunacak dua araştırmaları yapıyor. Peki sınav duası nasıldır, sınavda hangi dualar okunur, zihni açmak için sınavda okunacak dualar hangisidir?

UNUTKANLIKTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA: Nihat Hatipoğlu KPSS sınavında unutkanlıktan kurtulmak için okunacak duayı tüm merak ederler için paylaştı.

"Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün(1). İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în.(2) İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."(3) On dokuz defa okunacak.

Sınav Öncesi okunacak dua

"Bismillah her hayrın başıdır" sıırınca sınava başlarken besmele çekmeyi unutmamak gerekir.

Faziletleri itibariyle 3 ihlas suresi ve Fatiha suresi ile birlikte okunabilir.

Saleten Tüncina Duası:

"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ ındeke a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."

NİHAT HATİPOĞLU SINAVDA BAŞARILI OLABİLMEK İÇİN OKUNACAK DUA

Sınav öncesi okunacak dua

Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)

Peki sınav esnasında hangi dualar okunmalı. Nihat Hatipoğlu bu konu hakkında da öğrenciler ve aileler için paylaşımda bulundu. İşte YKS sınavı esnasında okunacak dua;

Sınav başlayınca okunacak dua

Yâ Hayyü yâ Kayyûm Birahmetike esteğisü. Fe'aslıhlî şe'nî Küllehû ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin

Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allahım! Rahmetinle senden yardımını isterim. Benim bütün işlerimi, hal ve hareketlerimi düzelt. Beni bir göz kırpması kadar bile olsun nefsime bırakma