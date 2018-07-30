Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ’cüler sınırda yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, alınan duyum üzerine Edirne İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ve 1’inci Piyade Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerince yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında 1’inci derece askeri yasak bölge içerisinde 3 kişi yakalandı.

Yakalanan şahısların Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi olan ve İstanbul 4’üncü Sulh Ceza Hâkimliğince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydı olan Y.S., İstanbul’da mali müşavirlik bürosunda muhasebeci olan ve İstanbul 5’inci Sulh Ceza Hâkimliğince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı bulunan H.H.Ç., Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir holdingde elektrik mühendisi olarak çalışan ve İstanbul 5’inci Sulh Ceza Hâkimliğince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan İ.G. oldukları tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınan 3 kişi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.