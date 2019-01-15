YouTube'da videolar arasında geçiş yapmak artık daha kolay

Bugünden itibaren önerilen videolara geçmek için uğraşılan çaba, yok oluyor. Artık parmağınızı sağa veya sola kaydırarak YouTube'da videolar arası geçiş yapabileceksiniz.

Popüler video platformu son zamanlarda toplam izleme zamanlarının yüzde 70’lik kısmını Android ve iOS üzerinden almaya başlamıştı. Bu sebeple mobil tarafta video izleme ve video geçişlerini hızlandırma kararı alan YouTube, yeni bir özelliğini kullanıma sundu.

Güncellemede artık, video izlediğiniz sırada ekranı sağa çekerek video değiştirebileceksiniz. Ekranı sola kaydırarak ise, eski videoya geri dönebileceksiniz.

Instagram hikayelerden alışık olduğumuz özellik sayesinde izlenme sürelerini yükseltmeyi amaçlayan YouTube, güncellemenin şu an için Android platformuna çıktığını, iOS için önümüzdeki hafta içinde yayınlanacağını belirtti.