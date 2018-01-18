  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yıldırım'dan ABD açıklaması: Kafa karışıklığını giderin

Yıldırım'dan ABD açıklaması: Kafa karışıklığını giderin

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'na açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, ABD'nin terör örgütü YPG'ye ilişkin açıklamaları hakkında "Amerika bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan yana, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-01-2018 10:59 - Güncelleme: 18-01-2018 10:59

Başbakan Binali Yıldırım, İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin terör örgütü YPG'den oluşturulacağını açıkladığı terör ordusuna ilişkin son açıklamalarıyla ilgili olarak " Amerika bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan yana, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir. Birbirini tekzip eden açıklamalar geliyor." dedi. Yıldırım, "Hudutlarımızda terör ordusu kurulmasına izin vermeyiz" diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Türkiye'nin geçmişinde devletin silahını, devletin üniformasını kendi emellerine alet etmeye çalışanlar oldu. Bu terör güruhları, şer odaklarını asla hatırımızdan çıkarmayalım. Geçmişteki bu ihanetlerden ders almak, işimizi hakkı ile yapmamızı sağlayacak. FETÖ dolayısıyla emniyet teşkilatımızın yaşadığı kayıpların bir güvenlik zaafiyetine yol açmaması son derece önemlidir.

15 Temmuz ülkemiz için, milletimiz için, demokrasimiz için bir dönüm noktası olmuştur. O gece, özel kuvvetlerden bütün emniyet görevlilerimiz ve emniyet teşkilatımızın vatansever evlatları büyük bir kahramanlık göstermiştir. Polis üniforması içerisindeki bu terör örgütlerine karşı zor ama bir o kadar da önemli bir mücadeleyi başarı ile yerine getirdiniz. Şehitlerimiz gazilerimiz oldu. Terörle mücadele daire başkanımız Turgut Aslan o gazilerden bir tanesi. Kahramanca mücadele sırasında gazi oldu. Turgut Aslan başkan gittikçe iyi oluyor. Bugün onu aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum. 

"15 SENEDİR EN BÜYÜK MÜCADELEYİ TERÖRE KARŞI VERİYORUZ"

Uyuşturucu ile çok daha amansız bir mücadele sürecini başlatmak gerek. Bu yolda Allah yardımcımız olsun ve sizleri haktan hukuktan ayırmasın. Etrafımızda yaşanan olayları, gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Sizler de takip ediyorsunuz. 15 senedir en büyük mücadeleyi teröre karşı veriyoruz. İçişleri Bakanlığımız ve teşkilatı olarak bu konuda ortaya koyduğumuz çok büyük mücadele neticesinde bu aşağı yukarı gerçekleşti. Henüz içimiz bitmiş değil. Su uyur düşman uyumaz. Gece gündüz, yaz kış demeden mutlaka ve mutlaka taarruz esastır. 

ABD'NİN 'YPG' AÇIKLAMASI: ABD KAFA KARIŞIKLIĞINI ORTADAN KALDIRMALI

Türkiye'nin yaptığı terörle mücadele aslında Avrupa Birliği'nin güvenliğini de sağlıyor. Amerika bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan yana, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir. Birbirini tekzip eden açıklamalar geliyor. Birgün sınır güvenlik ordusu kurulacak deniyor, daha sona 'biz öyle demedik' diyor. Hudutlarımızda terör ordusu kurulmasına izin vermeyiz. 

Milletçe, vakur duruşumuzun sembollerinden birisi de siz güvenlik güçlerimizsiniz. Emniyet teşkilatımız tarih boyunca ülkemizin güvenliğini sağlamada sarsılmaz bir irade ortaya koymuştur. Teşkilatımızın güzide mensupları sizlersiniz. 

ABD geri adım mı attı? Sınır gücü yok ya terör ordusu?

ABD'den bir açıklama daha! Türkiye'ye borcumuz var...

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yıldırım'dan ABD açıklaması: Kafa karışıklığını giderin haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 18 Ocak 2018 12:39 Başbakan kim ki bir Emir kuludur saraydan emirle hareket ediyor böyle yönetim böyle idare olmaz olsun

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat