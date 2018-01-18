Yıldırım'dan ABD açıklaması: Kafa karışıklığını giderin

Başbakan Binali Yıldırım, İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin terör örgütü YPG'den oluşturulacağını açıkladığı terör ordusuna ilişkin son açıklamalarıyla ilgili olarak " Amerika bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan yana, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir. Birbirini tekzip eden açıklamalar geliyor." dedi. Yıldırım, "Hudutlarımızda terör ordusu kurulmasına izin vermeyiz" diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Türkiye'nin geçmişinde devletin silahını, devletin üniformasını kendi emellerine alet etmeye çalışanlar oldu. Bu terör güruhları, şer odaklarını asla hatırımızdan çıkarmayalım. Geçmişteki bu ihanetlerden ders almak, işimizi hakkı ile yapmamızı sağlayacak. FETÖ dolayısıyla emniyet teşkilatımızın yaşadığı kayıpların bir güvenlik zaafiyetine yol açmaması son derece önemlidir.

15 Temmuz ülkemiz için, milletimiz için, demokrasimiz için bir dönüm noktası olmuştur. O gece, özel kuvvetlerden bütün emniyet görevlilerimiz ve emniyet teşkilatımızın vatansever evlatları büyük bir kahramanlık göstermiştir. Polis üniforması içerisindeki bu terör örgütlerine karşı zor ama bir o kadar da önemli bir mücadeleyi başarı ile yerine getirdiniz. Şehitlerimiz gazilerimiz oldu. Terörle mücadele daire başkanımız Turgut Aslan o gazilerden bir tanesi. Kahramanca mücadele sırasında gazi oldu. Turgut Aslan başkan gittikçe iyi oluyor. Bugün onu aramızda görmekten memnuniyet duyuyorum.

"15 SENEDİR EN BÜYÜK MÜCADELEYİ TERÖRE KARŞI VERİYORUZ"

Uyuşturucu ile çok daha amansız bir mücadele sürecini başlatmak gerek. Bu yolda Allah yardımcımız olsun ve sizleri haktan hukuktan ayırmasın. Etrafımızda yaşanan olayları, gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Sizler de takip ediyorsunuz. 15 senedir en büyük mücadeleyi teröre karşı veriyoruz. İçişleri Bakanlığımız ve teşkilatı olarak bu konuda ortaya koyduğumuz çok büyük mücadele neticesinde bu aşağı yukarı gerçekleşti. Henüz içimiz bitmiş değil. Su uyur düşman uyumaz. Gece gündüz, yaz kış demeden mutlaka ve mutlaka taarruz esastır.

ABD'NİN 'YPG' AÇIKLAMASI: ABD KAFA KARIŞIKLIĞINI ORTADAN KALDIRMALI

Türkiye'nin yaptığı terörle mücadele aslında Avrupa Birliği'nin güvenliğini de sağlıyor. Amerika bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan yana, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir. Birbirini tekzip eden açıklamalar geliyor. Birgün sınır güvenlik ordusu kurulacak deniyor, daha sona 'biz öyle demedik' diyor. Hudutlarımızda terör ordusu kurulmasına izin vermeyiz.

Milletçe, vakur duruşumuzun sembollerinden birisi de siz güvenlik güçlerimizsiniz. Emniyet teşkilatımız tarih boyunca ülkemizin güvenliğini sağlamada sarsılmaz bir irade ortaya koymuştur. Teşkilatımızın güzide mensupları sizlersiniz.

ABD geri adım mı attı? Sınır gücü yok ya terör ordusu?

ABD'den bir açıklama daha! Türkiye'ye borcumuz var...