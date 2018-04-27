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Yetkili isim duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Yetkili isim duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "2018'in ilk çeyreğinde 5 milyon 138 bin turistle tüm zamanların rekoru kırıldı" dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 12:01 - Güncelleme: 27-04-2018 12:01

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 2018'in ilk çeyreğine ilişkin turizm verilerini paylaştı. Bakan Kurtulmuş ''Turizmde tüm zamanların rekoru, 5 milyon 138 bin turist ile kırıldı" dedi.

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KİMDİR ?
Numan Kurtulmuş
NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

64. ve 65 hükümette Başbakan Yardımcısı olan Numan Kurtulmuş 1959′de Ünye’de dünyaya gelmiştir. İsmini aldığı dedesi Numan Kurtulmuş, Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale, Erzurum, Batum ve Azerbaycan cephelerin

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