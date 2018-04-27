Yetkili isim duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 2018'in ilk çeyreğine ilişkin turizm verilerini paylaştı. Bakan Kurtulmuş ''Turizmde tüm zamanların rekoru, 5 milyon 138 bin turist ile kırıldı" dedi.
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64. ve 65 hükümette Başbakan Yardımcısı olan Numan Kurtulmuş 1959′de Ünye’de dünyaya gelmiştir. İsmini aldığı dedesi Numan Kurtulmuş, Kurtuluş Savaşı’nda Çanakkale, Erzurum, Batum ve Azerbaycan cephelerinDEVAMI »
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