Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kimdir nereli

Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Mustafa Varank kimdir aslen nereli kaç yaşında ve Mustafa Varank'ın eşi kimdir soruları merak konusu oldu. Erdoğan'a en yakın isimlerinde biri olan Mustafa Varank yeni kabine bakan olarak girdi. Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Mustafa Varank hakkında merak edilenler...

MUSTAFA VARANK KİMDİR: Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ Siyasi Bilimler Akademisi'nde lisans eğitimi aldı. Varank, ODTÜ'deki eğitiminin ardından yurtdışında eğitimini sürdürdü.

Yeni kabinede olması beklenen Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapıyor.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ İLHAN VARANK'IN KARDEŞİ: Mustafa Varank'ın ağabeyi İlhan Varank, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit oldu. Hain darbe girişiminde önce Vatan Caddesi'ne giden İlhan Varank, oradaki direnişin sonuç vermesi ve darbecilerin teslim olmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına gitti. İlhan Varank burada halka ateş açan darbeciler tarafından vurularak şehit edildi. Hayatını bilime adayan Varank, profesör unvanıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.