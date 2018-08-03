Yeni Şafak'tan sonra TVNet'ten de ayrıldı...

Albayrak Medya Grubu'nda tasfiyeler sürüyor. Geçen hafta sonu kendisine bir maille Yeni Şafak'tan ayrıldığı bildirilen Merve Şebnem Oruç'un TVNet'le de yolları ayrıldı.

TVNet'te 2 senedir kanalın en çok izlenen programları arasında olan Karşı Karşıya programını yapan Merve Şebnem Oruç, TVNet'teki işine son verildiğini Instagram hesabından duyurdu.

Merve Şebnem Oruç'un, konuyla ilgili açıklamaları:

İki yıldır TVNet’te yayınlanan Karşı Karşıya programının sonuna geldik.

Aslında uzun süredir çelitli sorular geliyordu yakından takip edenler izleyenlerimden; zira programın haftalık sayısı dörtten ikiye, ikiden bire indirilmiş, günleri değiştirilmiş, Mete Yarar gibi bazı günlerin sabit konukları ayrılmak durumunda kalmıştı bu nedenle.

Hafta başında Yeni Şafak’taki köşe yazılarıma son verildiğini duyurmuştum. Karşı Karşıya da, en azından artık benimle, yayında olmayacak. Bizi izleyen, desteğini, yorumlarını esirgemeyen tüm seyircilerimize teşekkür ederim.

Şimdilik @dailysabah’taki köşe yazılarıma devam ediyor ve çeşitli kanallardaki politika tartışma programlarına konuk olarak katılmaya devam ediyorum. Sevgiler, saygılar...