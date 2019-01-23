Yeni Malatyaspor, Bodrumspor deplasmanında çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ilk maçı 3-2 kazandığı Bodrumspor deplasmanına konuk oldu. Yeni Malatyaspor'a turu getiren golleri Barış Alıcı ve Ömer Şişmanoğlu attı. Sarı siyahlıların, Fenerbahçe'den kiraladığı Barış, 1 gol, 1 asistle göz doldurdu.

Bodrumspor'un tek golünü atan isim ise Göksu Türkdoğan oldu. 2. Lig temsilcisi, Ankaragücü ve Sivasspor gibi Süper Lig takımlarını eleyerek kupaya renk katmıştı.