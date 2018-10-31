Yeni iPad Pro'nun servis ücreti Apple kullanıcılarını kızdırdı!

Dün akşamki tanıtımından sonra büyük ilgi gören yeni iPad Pro modelinin onarım ve servis ücretleri açıklandı. Yeni 12.9 inç iPad Pro modelinin servis ücretinin 649 dolar, 11 inç iPad Pro modeli için de 499 dolarlık ücret belirlendi.

2800-3300 TL ARASI!

Henüz ülkemizdeki Apple Store'larda onarım ve servis ücreti hakkında açıklama yapılmazken tahmini olarak 11 inç ve 12.9 inç servis ücretlerinin 2800 ila 3300 TL arası olması bekleniyor.

Yeni iPad Pro bir önceki modele göre oldukça gelişmiş bir şekilde geliyor. Tasarım anlamında önemli değişikliklere uğrayan iPad Pro, Touch ID yerine Face ID güvenlik sistemini kullanıyor.

5.8 mm kalınlığa sahip olan cihaz iPhone XS'te kullanılan Liquid Retina ekran teknolojisi ile geliyor. Oyun deneyimi konusunda iddialı olan tablet A12 Bionic işlemcisinden gücünü alıyor. Apple aynı zamanda Yeni iPad Pro ile birlikte Adobe Photoshop deneyimini en üst seviyede yaşamanızı sağlıyor.