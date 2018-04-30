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Yeni havalimanında kaç taksinin hizmet vereceği belli oldu

Yeni havalimanında kaç taksinin hizmet vereceği belli oldu

İGA ve İstanbul 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi arasında imzalanan anlaşma hakkında bilgi veren İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nın teknoloji odaklı bir havalimanı olduğuna dikkat çekerek yolcu konforunu artırmak için sürekli çalıştıklarını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 20:20 - Güncelleme: 30-04-2018 20:20

İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşasını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, havalimanının operasyona başlamasıyla sunulacak taksi hizmeti için İstanbul 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi ile anlaştı. Yüksek hizmet standartlarına sahip sözleşmeye göre İstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk etapta 660 adet taksi hizmet verecek.

 İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu: "İlk etapta 660 olan taksi sayısı, havalimanının kapasitesi geliştikçe artabilecek. Belirlediğimiz standartlar ise her zaman gelişime açık olacak. Havalimanında hizmet verecek taksiler kullanılmaya başlandıktan sonra İstanbul’un genelinde de taksi hizmetinin gelişeceğini düşünüyorum. Her yolcunun havalimanına gelirken ya da havalimanından ayrılırken yaşadığı deneyimi yolculuğun önemli parçalarından biri olarak görüyoruz. Bunun için Yeni Havalimanına yakışan bir ulaşım hizmeti noktasında düzenlemeye gidiyoruz."

İGA ile İstanbul 34 No’lu Taksiciler Kooperatifi arasında imzalanan anlaşmada şoförlerin denetimine yönelik kapsamlı maddeler yer alıyor. 

İNGİLİZCE KURSUNA KATILACAKLAR

Havalimanında görev alacak şoförlere, katılacakları İngilizce kurslarından alacakları A1 sertifikasını İGA’ya sunma zorunluluğu getiriliyor. Şoförler, aldıkları bu yabancı dil sertifikalarını belirlenen dönemlerde yenilemek zorunda olacak. Anlaşma gereği İstanbul Yeni Havalimanı’nda hizmet verecek araçlar, lüks, hafif ticari ve sedan tipi araçlardan oluşacak. Havalimanında hizmet verecek taksiler için konsept çalışmaları ise devam ediyor.

KREDİ KARTI GEÇECEK

Yeni Havalimanı’nda yer alacak taksilerin teknolojik açıdan da belirli standartlarda olması koşulu da aranacak. Araç içinde yer alacak bilgilendirme ekranları, yolcuları yolcuklarıyla ilgili anlık olarak bilgilendirecek. Standart olarak her takside yer alacak bu ekranlarda şoför bilgisi, yol güzergahı, trafik bilgisi ve daha pek çok konuya ilişkin bilgi sağlanacak. Havalimanı ulaşımında taksi tercih eden yolcular, lüks araçların tamamında, diğer araçların ise önemli bir kısmında, kredi kartı pos cihazı kullanabilecek.

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