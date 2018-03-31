  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun Okulları için ilk aşama
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yeni Gelin 44. bölüm fragmanı son bölüm yıktı geçti

Yeni Gelin 44. bölüm fragmanı son bölüm yıktı geçti

Yeni Gelin 44. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 7 Nisan Cumartesi günü ekrana gelecek Yeni Gelin dizisinin 44. yeni bölümünde neler olacak? Son bölümüyle büyük beğeni toplayan Yeni Gelin 44. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-03-2018 14:08 - Güncelleme: 31-03-2018 14:08

Show TV'de cumartesi akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Yeni Gelin dizisi, son bölümüyle yine ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Yeni Gelin dizisinin 44. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Şirin’le Baran, sonunda muradına ermiş, evlilik yolundaki ilk adımlarını atmışlardır. İki aşık, artık sözlüdür. Fakat, Baran’ın asıl sınavı şimdi başlamaktadır. Gidip teslim olması, verdiği sözü tutması gerekmektedir.  Şirin de Kalender de bu konuda nettir. Fakat Baran, bir türlü teslim olmaya yanaşmaz. Şirin’le Baran’ın evliliğindeki tek engel maalesef bu değildir. Türkmen, onların evliliği için kendi evliliğini şart koşmuştur. Konağın tek kaluğu Türkmen olmadığından Müsellim de Türkmen’in evliliği için kendi evliliğini şart koşmuştur. Bozok Konağı’nı zincirleme bir evlilik heyecanı sarmıştır.

Şirin’le Baran, sonunda muradına ermiş, evlilik yolundaki ilk adımlarını atmışlardır. İki aşık, artık sözlüdür. Fakat, Baran’ın asıl sınavı şimdi başlamaktadır. Gidip teslim olması, verdiği sözü tutması gerekmektedir.  Şirin de Kalender de bu konuda nettir. Fakat Baran, bir türlü teslim olmaya yanaşmaz. Şirin’le Baran’ın evliliğindeki tek engel maalesef bu değildir. Türkmen, onların evliliği için kendi evliliğini şart koşmuştur. Konağın tek kaluğu Türkmen olmadığından Müsellim de Türkmen’in evliliği için kendi evliliğini şart koşmuştur. Bozok Konağı’nı zincirleme bir evlilik heyecanı sarmıştır. Türkmen, konakta seferberlik ilan etmiştir. Tüm kadınlar el birliğiyle Müsellim’i evlendirecektir. Müsellim’e uygun hiçbir aday bulamamışlardır ki, kader ağlarını örer. Elzem yeniden konağa gelir. Türkmen, sonunda abisini evlendirecek ve muradına erecektir. Fakat Müsellim’le Elzem’in yıldızları barışmaz. Türkmen yüzüden konak yeniden teyakkuza geçer. 

Kalender, bir yandan düşmanı Boran Ağa tarafından geri getirilen Elzem’le ve onu Müsellim’le baş göz etmeye uğraşmaktadır. Ama asıl derdi Şirin’dir. Baran teslim olmadığı sürece içi rahat değildir. Duruma el koymaya karar verir. Fakat Baran, ondan önce davranmıştır. Şirin’in aşkı için özgürlüğünden vazgeçmiş, tüm suçlarının bedelini ödemeye karar vermiştir. Şirin, Baran’ı bir bilinmeze uğurlamaktadır. 

YENİ GELİN 44. BÖLÜM FRAGMANI: Yeni Gelin 44. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Gelin 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yeni Gelin 44. bölüm fragmanı son bölüm yıktı geçti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro