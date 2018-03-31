Yeni Gelin 44. bölüm fragmanı son bölüm yıktı geçti

Show TV'de cumartesi akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Yeni Gelin dizisi, son bölümüyle yine ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Yeni Gelin dizisinin 44. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Şirin’le Baran, sonunda muradına ermiş, evlilik yolundaki ilk adımlarını atmışlardır. İki aşık, artık sözlüdür. Fakat, Baran’ın asıl sınavı şimdi başlamaktadır. Gidip teslim olması, verdiği sözü tutması gerekmektedir. Şirin de Kalender de bu konuda nettir. Fakat Baran, bir türlü teslim olmaya yanaşmaz. Şirin’le Baran’ın evliliğindeki tek engel maalesef bu değildir. Türkmen, onların evliliği için kendi evliliğini şart koşmuştur. Konağın tek kaluğu Türkmen olmadığından Müsellim de Türkmen’in evliliği için kendi evliliğini şart koşmuştur. Bozok Konağı’nı zincirleme bir evlilik heyecanı sarmıştır.

Şirin’le Baran, sonunda muradına ermiş, evlilik yolundaki ilk adımlarını atmışlardır. İki aşık, artık sözlüdür. Fakat, Baran’ın asıl sınavı şimdi başlamaktadır. Gidip teslim olması, verdiği sözü tutması gerekmektedir. Şirin de Kalender de bu konuda nettir. Fakat Baran, bir türlü teslim olmaya yanaşmaz. Şirin’le Baran’ın evliliğindeki tek engel maalesef bu değildir. Türkmen, onların evliliği için kendi evliliğini şart koşmuştur. Konağın tek kaluğu Türkmen olmadığından Müsellim de Türkmen’in evliliği için kendi evliliğini şart koşmuştur. Bozok Konağı’nı zincirleme bir evlilik heyecanı sarmıştır. Türkmen, konakta seferberlik ilan etmiştir. Tüm kadınlar el birliğiyle Müsellim’i evlendirecektir. Müsellim’e uygun hiçbir aday bulamamışlardır ki, kader ağlarını örer. Elzem yeniden konağa gelir. Türkmen, sonunda abisini evlendirecek ve muradına erecektir. Fakat Müsellim’le Elzem’in yıldızları barışmaz. Türkmen yüzüden konak yeniden teyakkuza geçer.

Kalender, bir yandan düşmanı Boran Ağa tarafından geri getirilen Elzem’le ve onu Müsellim’le baş göz etmeye uğraşmaktadır. Ama asıl derdi Şirin’dir. Baran teslim olmadığı sürece içi rahat değildir. Duruma el koymaya karar verir. Fakat Baran, ondan önce davranmıştır. Şirin’in aşkı için özgürlüğünden vazgeçmiş, tüm suçlarının bedelini ödemeye karar vermiştir. Şirin, Baran’ı bir bilinmeze uğurlamaktadır.

YENİ GELİN 44. BÖLÜM FRAGMANI: Yeni Gelin 44. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Gelin 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.