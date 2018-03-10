Yeni Gelin 41. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Show TV'de cumartesi akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Yeni Gelin dizisi, son bölümüyle yine ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Yeni Gelin dizisinin 41. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Möhteber’in psikopat tavırları, başta Nazgül olmak üzere tüm konak halkının dikkatini çekmiştir. Delil toplamakta bir dünya markası olan Nazgül, tüm Bozok’ları; Möhteber’in, kumalarını nasıl öldürdüğünü ikna etmeye uğraşır. Artık herkes Möhteber’in; Asiye ve Ayşe’yi çeşitli tencere yemeklerine malzeme ettiği konusunda hem fikirdir. Tabi bundan sadece Gökhan’ın ve Hazar’ın haberi yoktur. Onlar hala annelerini aramaktdır. Bozok Konağı, Möhteber’in anlaşılmaz tavırları ve Asiye’yle Ayşe’yi arama işleriyle uğraşırken Şirin, Baran’la birlikte Erciyes’te erken balayı yapmaktadır.

İki aşık, dünyanın en mutlu insanıdır. Bella’nın sayesinde, şimdilik konakta yokluğu da hissedilmemektedir. Bella, kocası dahil herkese, bir süreliğine yalan söylemekte, rol yapmaktadır. Möhteber, insafa gelip Asiye ve Ayşe’yi bıraktığında Şirin de Baran’la nikahını kıymak üzeredir. Bu yüzden Bella, konak halkına gerçekleri söyleyebilcektir. Bella’nın; Baran ve Şirin’in kaçıp evlendiğini ve üstelik bunu başından beri kendisinin bildiğini söylediğinde tüm oklar Bella’ya çevrilir. Kalender’in oğulları, Şirin’i almak için yola çıktığında Şirin ve Baran, nikahlarını kıymak üzeredir. Şirin, sonunda Baran ile kavuştuğunu sandığında karşısında üç abisini görür.

YENİ GELİN 41. BÖLÜM FRAGMANI: Yeni gelin 41. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Gelin 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.