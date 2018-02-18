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Yeni Gelin 38. bölüm fragmanı son bölüm yıktı geçti

Yeni Gelin 38. bölüm fragmanı son bölüm yıktı geçti

Yeni Gelin 38. bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başlandı. 24 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelecek Yeni Gelin'in 38. bölümünde neler yaşanacak? Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Yeni Gelin'in 38. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 12:07 - Güncelleme: 18-02-2018 01:55

Show Tv'de cumartesi akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran Yeni Gelin, son bölümüyle yine ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Yeni Gelin'in 38. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki Yeni Gelin 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Bozoklar, Bella ve Kamil’i kurtarmış ama fazlasıyla zayiat vermişlerdir. Konağın neredeyse tüm erkekleri sakatlanmıştır. Fakat Möhteber, Kalender’in iş göremez raporunu görmemiş, nikâhta diretmiştir. Kalender’in artık kaçışı yoktur. Möhteber’den parayı alması için resmi nikâh kıyması zorunludur. Kalender, bu nikâhın kıyılmaması için yatıp kalkıp dua eder. Kalender’in Allah’ın sevdiği kulu olduğundan mı yoksa şansı yaver gittiğinden mi bilinmez duaları kabul olmuştur. Çünkü nikâh kıyılamamıştır. Fakat Kalender Ağa, yağmurdan kaçarken doluya tutulur.

Özgürlüğüne koştuğunu sandığı anda hayatındaki en büyük hayal kırıklığıyla yüzleşir. Canı gibi sevdiği kızı Şirin ona yalan söylemiş, Baran’a olan aşkını gizlemiştir. Artık Baran’la Şirin’in kavuşması imkânsızdır. Çünkü Kalender, Baran’ı kendisine ezeli düşman ilan etmiştir. Kalender’in düşman bellediği sadece Baran değildir. Kalender tüm konak halkının Baran-Şirin aşkından haberdar olduğunu öğrendiğinde hepsini evden kovar. Kimse işlerin bu noktaya geleceğini tahmin etmemiştir. Kamil ve Bella bile kendilerini kapının önünde alınca durumun ciddiyetini kavrarlar. Artık Kalender ve Şirin içeride, geri kalan herkes dışarıdadır. Kalender, Şirin’i gözünün önünden ayırmayarak ona en büyük iyiliği yaptığını zannederken ona aslında ne kadar büyük bir kötülük yaptığının henüz farkında değildir. Kalender, Şirin’i kaybetmeyle yüz yüzedir.

YENİ GELİN 38. BÖLÜM FRAGMANI:

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