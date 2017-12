Yeni Gelin 31.bölüm fragmanı son bölüm Bozoklar karıştı

Show Tv'nin cumartesi günü vazgeçilmezleri arasında yer alan Yeni Gelin fragmanı neler olacak merak konusu oldu. 30 Aralık'ta ekrana gelecek olan Yeni Gelin 31.yeni bölümde neler olacak?

Başrollerini Jessica May ile Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin yayınlanan son bölümüyle nefesleri kesti. Cumartesi günü izleyenleri güldüren Yeni Gelin son bölümde Annelerin, Bozok erkeklerini ağalık yarışına hazırladığı tanıtımda rekabet doruğa çıktı. Kağan, Hazar ve Gökhan’ın ağalık yolundaki güç gösterileri izleyenleri çok güldürdü. Yeni Gelin 30.bölümde Bozoklar Antalya’nın her türlü nimetinden faydalanıp, başlarına gelebilecek her türlü belaya bulaştıktan sonra nihayet eve dönüş yoluna koyuldular. Bu yolculukta oldukça gönülsüz yolcular da vardır. Yeni gelinimiz her defasında Bozok Konağı’ndan kurtulduğunu zannederken bir bahaneyle geri dönmek zorunda kaldı. Hazar, babasına ağalığı ve konakta kalmayı asla istemediğini yeniden dile getirince Kalender, hiçbir bahanenin oğlunu ve yeni gelinini temelli tutmaya yetmeyeceğini anlar ve başka bir yola başvurdu. Peki Yeni Gelin 31.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ GELİN 31.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Yeni Gelin 31.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni Gelin 31.yeni bölüm fragmanı haberimizden izleyebilirsiniz.