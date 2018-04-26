Yemekteyiz Rümeysa Çakmak kimdir kaç yaşında menüsü olay çıkardı

Yemekteyiz Rümeysa Çakmak kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor mesleği ne soruları Yemekteyiz izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yemekteyiz'de yeni haftanın heyecanı birbirinden farklı 5 yarışmacı ile başladı. 4. güne ev sahipliği yapan Rümeysa Çakmak'ı birlikte tanıyalım...

RÜMEYSA ÇAKMAK KİMDİR: 56 yaşında, ev hanımı ve bir erkek çocuk sahibi. Aslen Antakyalı olan yarışmacının 15 kedisi, 1 köpeği ve yayınlanmamış şiir kitabı varmış. Kendini dört dörtlük bir kadın olarak tanımlıyor.