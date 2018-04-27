Yemekteyiz kim kazandı 27 Nisan birincisi puan sıralaması nasıl?

27 Nisan Yemekteyiz kim kazandı, Yemekteyiz haftanın birincisi puanı kaç sorularının yanıtı bugün belli oldu. 5. gün yarışmacısı Dilara Akın'ın evine konuk olan yarışmacılar final heyecanını yaşadı ve puan durumuna göre Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu. Bu hafta Yemekteyiz yarışmasında çok ilginç anlar yaşandı. Haftanın en çok göze batan ve dikkat çeken yarışmacısı şüphesiz Sibel Gül oldu. Ses sanatçıcı olan Sibel Gül 'başka yerde yemek yeme fobisi'ni yenmek için yarışmaya katılmış ve tüm yarışmacıların dikkatini üzerine çekmişti. Her gittiği yere kendi tabağını götüren Sibel Gül, yarışmacıların yemeklerinden sadece bir lokma alarak haftanın en dikkat çeken ismi oldu.

Peki bu hafta 5 kadının yarıştığı Yemekteyiz finalinde kim birinci olacak. Favori olarak gçsterilen 4. gün yarışmacısı Rümeysa Hanım birinci olabilir mi? İşte Yemekteyiz haftanın finali ve puan durumları...

SAADET ÖZCAN KİMDİR: 29 yaşında, bekar ve aslen Uşaklı. Saadet Özcan danışman olarak çalışıyor. Hobileri arasında muzik dinlemek, gezmek ve yeni yerler keşfetmek var. Saadet Hanım birinci gün yarıştı.

NEZAHAT AYDIN KİMDİR: Nezahat Aydın evli, 2 çocuklu ve aslen Sinoplu. Ev hanımı olan yarışmacı fotoğraf çekinmeyi, eşiyle birlikte gezmeyi çok seviyor. Kendini özgüveni yüksek, dedikoldu yapan insanları sevmeyen biri olarak tanıtan Nezahat Hanım kendini iddialı görüyor.

SİBEL GÜL KİMDİR: Sibel Gül 41 yaşında, 3 çocuk sahibi, memleketi Siirt. Ses sanatçıcı olan yarışmacı 20 yıldır sahne alıyormuş. Sibel Gül kendini doğa aşığı olarak tanımlıyor. 6 hissi kuvvetli, karşısındaki insanı çok çabuk analiz eden biriymiş.

RÜMEYSA ÇAKMAK KİMDİR: 56 yaşında, ev hanımı ve bir erkek çocuk sahibi. Aslen Antakyalı olan yarışmacının 15 kedisi, 1 köpeği ve yayınlanmamış şiir kitabı varmış. Kendini dört dörtlük bir kadın olarak tanımlıyor.

DİLARA AKIN KİMDİR: 27 yaşında ve bekar. Aslen Çerkes olan yarışmacı ilaç deposu sahibi. Survivor'a katılabilmek için kickbox yapmış, katılamayınca bırakmış. İnsanlara ve olaylara pozitif bakan biri olduğunu söylüyor.