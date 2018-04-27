  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yemekteyiz kim kazandı 27 Nisan birincisi puan sıralaması nasıl?

Yemekteyiz kim kazandı 27 Nisan birincisi puan sıralaması nasıl?

Yemekteyiz kim kazandı 27 Nisan Yemekteyiz birincisi kim oldu ve puan tablosu haberimizde. Yemekteyiz programında 5 gün boyunca birbirinden iddialı ve sivri dilli 5 kadın yarıştı. Peki haftanın kazanan ismi kim oldu. Bugün 5. gün yarışmacısı Dilara Akın'ın evinde yapılan final gününde haftanın birincisi belli olacak. Peki Rümeysa Hanım, Saadet Hanım, Nezahat Hanım, Sibel Hanım ve Dilara Hanım yarıştı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-04-2018 17:30 - Güncelleme: 27-04-2018 17:30

27 Nisan Yemekteyiz kim kazandı, Yemekteyiz haftanın birincisi puanı kaç sorularının yanıtı bugün belli oldu. 5. gün yarışmacısı Dilara Akın'ın evine konuk olan yarışmacılar final heyecanını yaşadı ve puan durumuna göre Yemekteyiz haftanın birincisi belli oldu. Bu hafta Yemekteyiz yarışmasında çok ilginç anlar yaşandı. Haftanın en çok göze batan ve dikkat çeken yarışmacısı şüphesiz Sibel Gül oldu. Ses sanatçıcı olan Sibel Gül 'başka yerde yemek yeme fobisi'ni yenmek için yarışmaya katılmış ve tüm yarışmacıların dikkatini üzerine çekmişti. Her gittiği yere kendi tabağını götüren Sibel Gül, yarışmacıların yemeklerinden sadece bir lokma alarak haftanın en dikkat çeken ismi oldu.

Peki bu hafta 5 kadının yarıştığı Yemekteyiz finalinde kim birinci olacak. Favori olarak gçsterilen 4. gün yarışmacısı Rümeysa Hanım birinci olabilir mi? İşte Yemekteyiz haftanın finali ve puan durumları...

SAADET ÖZCAN KİMDİR: 29 yaşında, bekar ve aslen Uşaklı. Saadet Özcan danışman olarak çalışıyor. Hobileri arasında muzik dinlemek, gezmek ve yeni yerler keşfetmek var. Saadet Hanım birinci gün yarıştı.

NEZAHAT AYDIN KİMDİR: Nezahat Aydın evli, 2 çocuklu ve aslen Sinoplu. Ev hanımı olan yarışmacı fotoğraf çekinmeyi, eşiyle birlikte gezmeyi çok seviyor. Kendini özgüveni yüksek, dedikoldu yapan insanları sevmeyen biri olarak tanıtan Nezahat Hanım kendini iddialı görüyor.

SİBEL GÜL KİMDİR: Sibel Gül 41 yaşında, 3 çocuk sahibi, memleketi Siirt. Ses sanatçıcı olan yarışmacı 20 yıldır sahne alıyormuş. Sibel Gül kendini doğa aşığı olarak tanımlıyor. 6 hissi kuvvetli, karşısındaki insanı çok çabuk analiz eden biriymiş.

RÜMEYSA ÇAKMAK KİMDİR: 56 yaşında, ev hanımı ve bir erkek çocuk sahibi. Aslen Antakyalı olan yarışmacının 15 kedisi, 1 köpeği ve yayınlanmamış şiir kitabı varmış. Kendini dört dörtlük bir kadın olarak tanımlıyor.

DİLARA AKIN KİMDİR: 27 yaşında ve bekar. Aslen Çerkes olan yarışmacı ilaç deposu sahibi. Survivor'a katılabilmek için kickbox yapmış, katılamayınca bırakmış. İnsanlara ve olaylara pozitif bakan biri olduğunu söylüyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yemekteyiz kim kazandı 27 Nisan birincisi puan sıralaması nasıl? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro