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Yemekteyiz 2 Mart birinci kim oldu işte haftanın kazanan ismi

Yemekteyiz 2 Mart birinci kim oldu işte haftanın kazanan ismi

Yemekteyiz 2 Mart Şubat Cuma kazanan kim oldu? Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu soruları hafta boyunca merak edildi. Sevilen oyuncu Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile hafta içi her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında bu hafta Canan Hanım, Tuğba Hanım, Semih Bey, Dilek Hanım ve Batıkan Bey yarıştı. İşte 2 Martt Cuma Yemekteyiz kazananı...

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Eklenme Tarihi: 02-03-2018 17:00 - Güncelleme: 02-03-2018 17:00

2 Mart Yemekteyiz birincisi kim oldu, haftanın finali Yemekteyiz cuma haftanın kazanan ismi açıklandı mı sorularının yanıtı bugün netleşiyor. Haftaiçi hergün erkrana gelen birbirinden farklı 5 yarışmacının hergün ev sahipliği yaptığı keyifli yarışma Yemekteyiz'de bugün final haftası.

Bu hafta Yemekteyiz yarışmasında 27 Şubat-2 Mart arasında  Canan Hanım, Tuğba Hanım, Semih Bey, Dilek Hanım ve Batıkan Bey yarıştı. Aşcı yardımcısı olan Dilek Hanım'dan beklentiler büyük olsa da rakipleri tarafından çok eleştirilmişti. Peki 2 Mart haftanın birincisi Semih Bey mi Yoksa Canan Hanım'mı olacak?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • strom 02 Mart 2018 17:58 manşete bak içeriğine bak

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