Yemekteyiz 2 Mart birinci kim oldu işte haftanın kazanan ismi

2 Mart Yemekteyiz birincisi kim oldu, haftanın finali Yemekteyiz cuma haftanın kazanan ismi açıklandı mı sorularının yanıtı bugün netleşiyor. Haftaiçi hergün erkrana gelen birbirinden farklı 5 yarışmacının hergün ev sahipliği yaptığı keyifli yarışma Yemekteyiz'de bugün final haftası.

Bu hafta Yemekteyiz yarışmasında 27 Şubat-2 Mart arasında Canan Hanım, Tuğba Hanım, Semih Bey, Dilek Hanım ve Batıkan Bey yarıştı. Aşcı yardımcısı olan Dilek Hanım'dan beklentiler büyük olsa da rakipleri tarafından çok eleştirilmişti. Peki 2 Mart haftanın birincisi Semih Bey mi Yoksa Canan Hanım'mı olacak?