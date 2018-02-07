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Yaşlı adamı baştan çıkarttı şeytani plan

Yaşlı adamı baştan çıkarttı şeytani plan

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kadın, 75 yaşındaki kişiyi evlenme vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 14:08 - Güncelleme: 07-02-2018 14:08

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, İbrahim T.'yi (75) evlenme vaadiyle kandırarak 6 bin lira değerinde altın takı aldırdığı, ardından götürdüğü pansiyonda sarhoş edip, altınlarla birlikte üstündeki 10 bin lira parayı alıp kaçtığı öne sürülen Nurhan Partar (37), jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Partar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ: Olay, geçen pazartesi günü, Karahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda sabah uyandığında soyulduğunu fark eden İbrahim T., jandarmaya başvurdu. İbrahim T., evlenme vadiyle kandırılıp götürüldüğü pansiyonda, kendisiyle evleneceğini söyleyen bir kadın tarafından, 6 bin lira değerinde altın takı ile 10 bin lira nakit parasının gasp edildiğini söyledi. Kadının eşgalini belirleyip çalışma başlatan jandarma ekipleri, pansiyonun bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yaşlı adamı gasp ettiği belirtilen kadının, Nurhan Partar olduğu tespit edildi. Partar, dün Pelitlibağ Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

BANA İÇKİ İÇİRİP SARHOŞ ETTİ: Eşini daha önce kaybeden İbrahim T. jandarmaya verdiği ifadesinde, Nurhan Partar'ın kendisini evlenme vadiyle kandırdığını anlatarak, "Ben Bayramyeri Meydanı'nda otururken, yanıma yaklaşan kadın beni çok beğendiğini söyledi. Ardından 2 gün görüştük. Daha sonra benimle evlenmek istediğini söyledi, kabul ettim. Evlenmek için önce sarrafa giderek 6 bin lira değerinde yüzük ve bilezikler aldık. Bana sürekli alışveriş yaptırıyordu. Ben de yanıma, bankadan çektiğim parayı aldım. Daha sonra pansiyona gitmek istedi. Karahayıt'ta gittiğimiz pansiyonda bana içki içirip, sarhoş etti. Kendimden geçmişim, sabah uyandığımda evlenme vadiyle kandırılıp, gasp edildiğimi anladım, şikayetçiyim" dedi.

Jandarmadaki sorgusunda suçunu kabul ettiği öğrenilen Nurhan Partar'ın üzerinde yapılan aramada, yaşlı adamdan gasp ettiği altınlar ve paralar bulundu. Adliyeye sevk edilen Nurhan Partar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • misafir 07 Şubat 2018 14:33 Burada evlenme değil baştan çıkma durumu var. Aslında adama hak olmuş diyecem ama mazallah yarın bu gibi durumun kimin başına geleceği belli olmaz deyip asla kınama anlamında yorum yazmayacağım. Asıl sorun Allahu Tealanın emrini çiğnemekten geçiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor yapmayın demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Demek ki hakikaten kadınlar çok çekici oldukları için yaklaşınca ne olacağı belli olan bir duruma yaklaşmayın diyor bizi yaratan. Adam yaklaşmış ve yanmış. Uçkur meselesi başka bir konu henüz oraya gelemedik daha. Oraya gelirsek de bir atımlık kurşunu olur böyle kişilerin o da dolma tüfek gibi. Atarsın ama yerine gelinceye kadar epeyce kendine bakman lazım gelir. Neyse ....

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