Yasak Elma 6.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Ender'in oynadığı oyun tutacak mı

FOX TV ekranlarında kısa bir süre önce izleyici karşısına çıkmaya başlayan Yasak Elma yeni bir akım yarattı. Her bölümü merak izleniyor tıpkı Yasak Elma 5.son bölümü gibi. Ender'in oynadığı oyunlar Halit'in Yıldız'a olan aşkını etkiler mi? Yasak Elma 5.son bölüm ardından Yasak Elma 6.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Yasak Elma 5.son bölüm özetine bakalım hemen ardından Yasak Elma 6.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

YASAK ELMA 5.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Halit’in Yıldız’ı kafede Ender’in elinden kurtarması Ender’in tüm intikam oklarını Yıldız’a çevirmesine neden olur. Yıldız Ender’in yaptıklarını kendi lehine çevirmeye çalışırken, karşısına çıkan yeni bir rakiple baş etmek zorunda kalacaktır.

Zeynep ve Alihan birbirlerine olan hislerini daha fazla gizleyemezler. Zeynep bir karar vermek zorundadır. Ya hislerini yaşayacak ya da korktuğu bu aşka hiç adım atmayacaktır... Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 6.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.