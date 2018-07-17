Yakında tanıtılacak olan Nokia 6.1 Plus'ın Geekbench skoru belli oldu

Bir döneme damgasını vuran Nokia telefonları geçtiğimiz yıl Android işletim sistemiyle geri dönmüştü. Yeni modellerle eski günlerine dönmeye çalışan Nokia, şimdi de yeni bir modeli duyurma hazırlığında. Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre HMD Global Nokia 6.1 Plus isimli yeni modelini 19 Temmuz'da düzenleyeceği bir etkinlikle tanıtacak.

Yeni telefonun firmanın X6 modeli ile benzer bir tasarım ve özelliklere sahip olacağı düşünülüyor. Aradaki en önemli fark ise saf Android arayüzüne sahip olması. Bu nedenle Nokia 6.1 Plus'ın X6'ya göre daha performanslı olması bekleniyor.

TEST SONUÇLARI OLDUKÇA BAŞARILI: Ünlü test platformu Geekbench'te ortaya çıkan sonuçlara göre telefon tek çekirdek testinde 1332'de, çoklu çekirdek testinde ise 4903 puan aldı. Öte yandan X6 modeli ilk etapta sadece Çin pazarı için satışa sunulacaktı. Muhtemelen Gelen tepkiler üzerine HDM Global bu modelin ismini Nokia 6.1 Plus olarak değiştirip saf Android sürümü ile dünya çapında satışa sunacak.

Geekbench sonuçlarında cihazın 4 GB RAM‘e sahip olduğu görülüyor. Ancak telefonda seçenek olarak 6 GB RAM'li versiyonun da olacağı biliniyor. Depolama olarak 32 GB / 64 GB olmak üzere iki seçenek sunan cihaz, 3060 mAh kapasitesinde bir pilden güç alacak.