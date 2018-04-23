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Yakılarak öldürülen Yusuf Işık 'Dolandırıcı Çöpçatan' mı? Bomba iddia...

Yakılarak öldürülen Yusuf Işık 'Dolandırıcı Çöpçatan' mı? Bomba iddia...

SARIYER'de ormanlık alanda yakılarak öldürülen kişinin Müge Anlı'nın programında ifşa olan 'Dolandırıcı Çöpçatan' Yusuf Işık olduğu iddia edilmişti... Ancak o cesedin başka bir Yusuf Işık'a ait olduğu ve 'dolandırıcı çöpçatan'ın hayatta olduğu ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 11:41 - Güncelleme: 23-04-2018 12:11

İSTANBUL Sarıyer'deki ormanlık alanda önceki gün yakılarak öldürülmüş bir erkek cesedi bulunmuş, kan dondurucu cinayetin ardından o cesedin Türkiye'nin dört bir yanından Suriyeli kadınlarla evlenmek için Hatay'a giden erkekleri dolandıran 'Dolandırıcı Çöpçatan' Yusuf Işık'a ait olduğu iddia edilmişti. 

KADINLARLA İŞBİRLİĞİ YAPIP... Anlaşmalı olduğu Suriyeli kadınlarla birlikte evlenme niyetiyle Hatay'a giden erkekleri anlaşmalı olduğu Suriyeli kadınları kullanarak dolandırdığı ortaya çıkan Kars nüfusuna kayıtlı Yusuf Işık'ın maceraları Müge Anlı'nın programında gözler önüne serilmişti. İddiaya göre, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde yaşayan Işık, Türkiye’nin dört bir yanında evlenmek isteyen kişilere Suriyeli kadın buluyordu.

SİSTEM NASIL İŞLİYORDU?... Reyhanlı’ya giden damat adayları, önce gelin adayı Suriyeli genç kadınlarla tanıştırılıyordu. Işık ardından, damat adayı ile yazılı bir sözleşme yaparak başlık parası adıyla bir ücret alıyordu. Daha sonra düğün yapılıyordu. Işık’ın bulduğu Suriyeli gelin, düğünün ardından topladığı bilezik ve altınlarla evden kaçarak ortadan kayboluyordu. İddiaya göre, Suriyeli kadınlar da Işık’la işbirliği içindeydi.

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞ... Önceki gün Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerindeki ormanlık alanda önceki gün yanmış bir erkek cesedi bulunmuştu. Cesedin yanmamış bazı belgelerden yola çıkarak, 50 yaşındaki Yusuf Işık olduğu belirlenmişti. Yakılmış cesedi bulunan Işık’ın, daha önce televizyonda mağdurların “Sahte evlilikle dolandırıldık” diye şikâyette bulundukları 'Dolandırıcı Çöpçatan' Yusuf Işık olduğu iddia edilmişti.

CANSIZ BEDENİN SAHİBİ BAŞKA BİRİ ÇIKTI... Ancak Sarıyer'de bulunan ve Müge Anlı'nın programında dolandırıcılıktan aranan Yusuf Işık olduğu iddiaları doğru çıkmadı. Yakılarak öldürülen kişinin Yusuf Işık olduğu ancak 'dolandırıcı çöpçatan' Yusuf Işık'la sadece isim benzerliği bulunduğu belirlendi.

DOLANDIRICI YUSUF IŞIK YAŞIYOR... Bulunan yakılmış cesedin başka bir Yusuf Işık'a ait olduğu, dolandırıcı çöpçatanın hayatta olduğu anlaşıldı. Polis, kan donduran vahşetle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Müge Anlı'da skandal dolandırıcılık Yusuf Işık nerede?

'Dolandırıcı çöpçatan'ı Sarıyer'de yakarak öldürdüler

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