Xiaomi Mi 8 Lite uygun fiyatıyla satışa sunulmayı bekliyor!

Xiaomi Mi 8 ailesini genişletmeye devam ediyor. İlk olarak Mi 8, Mi 8 SE ve Mi 8 Explorer Edition ile karşımıza çıkan marka, ardından Mi 8 Lite ve Mi 8 Pro modellerini de duyurdu.

Mi 8 Lite modelini Avrupa pazarına sunmaya hazırlanan marka, modelin fiyatını ise henüz açıklamadı. Merakla beklenen akıllı telefonun fiyatı ise sızıntılara göre bekleyenleri çoktan sevindirdi bile.

- Mi 8 Lite 4 GB RAM ve 64 GB (279 Euro)

- 4 GB RAM ve 128 GB (319 Euro)