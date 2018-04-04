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Vicdansız Menfez Paşası'ndan şehit ailesine şok sözler!

Vicdansız Menfez Paşası'ndan şehit ailesine şok sözler!

15 Temmuz darbe girişiminden günler sonra bir menfezde yakalanan Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nün 'Paşa' lakaplı örgüt imamı eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun şehit ailesini tehdit ettiği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 13:31 - Güncelleme: 04-04-2018 13:31

Marmaris'te, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan askerler arasında yer alan ve bir menfezde yakalanıp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen, Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nün 'Paşa' lakaplı örgüt imamı eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun, istekleri dışında hareket eden şehit ailesini tehdit ettiği ortaya çıktı.

Kuzu'nun, üsteki bir hangara kamera sistemi takarken düşüp şehit olan Astsubay Üst Çavuş Gökhan Yıldırım'ın ailesini, halen FETÖ'den tutuklu bulunan, dönemin üs komutanı eski hava tümgeneral Kubilay Selçuk'tan şikayetçi olmaları ve olayın aydınlatılmasını istemeleri nedeniyle, "Generalimizi üzmeyin, şehitliğini de alırız" sözleriyle tehdit ettiği öne sürüldü. Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, eğitimde kullanılan uçaklara yönelik sabotaj olduğu iddiaları üzerine hangarlara kamera sistemi kurulmasına karar verildi.

GÜVENLİK SİSTEMİNİ KURARKEN ŞEHİT OLDU

Bu sistemin kurulumu için, uzmanlardan yararlanmak yerine, o sırada muhabere bölümünde görev yapan Astsubay Üstçavuş Gökhan Yıldırım (25) görevlendirildi. Astsubay Üstçavuş Gökhan Yıldırım, 27 Şubat 2015 tarihinde uçak paraşütlerinin konulduğu hangarda güvenlik kamerası sistemini kurduğu sırada, 4 metre yükseklikten düşüp, ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit astsubay, memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

ŞEHİTLİK HAKKINI ALIRIZ

Öte yandan, askeri yargının kaldırılmasından sonra şehidin ailesinin bir kez daha, Yıldırım'ın ölümünde sorumluluğu bulunan kişilerin yargılanması için soruşturma talebinde bulunması sonuç vermiş, olayın olduğu tarihte üs komutanı olan, 15 Temmuz darbe girişiminin etkin isimlerinden, tutuklanıp, ordudan atılan eski hava tümgeneral Kubilay Selçuk ile eski tabur komutanı Aytuğ Denk hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açıldı. Yargılamaya henüz başlanmadı. Şehit Astsubay Gökhan Yıldırım'ın ağabeyi Ramazan Yıldırım, "Bizi sürekli rahatsız ve tehdit etmişlerdi ama kardeşimin davasını sonuna kadar takip edeceğim" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vatandaş 04 Nisan 2018 13:56 vatan hainliğinin sonu ölüm olmalı menfezde bunların hepsini öldürselerdi ibret alem için ...neyini yaklayacaksın suç belli eylem belli...

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