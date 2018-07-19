Venezüella çıkardığı altınları Türkiye'ye gönderiyor

Venezüella Madencilik Bakanı Victor Cano, ülke altınlarının Türkiye'de rafine edileceğini söyledi. Cano, "Eskiden sertifikalandırma süreci İsviçre’de yapılırdı, artık yapmıyoruz. Bu süreç artık müttefik ülkelerde yapılıyor. İsviçre’ye altını yolladığınızı, onların da yaptırımlar yüzünden altınınızı tuttuğunu düşünün" dedi.

İKİ MERKEZ BANKASI ANLAŞMA İMZALADI... Cano, Türkiye ile Venezüella’nın bu yıl altın işlemek üzere anlaşma imzaladığını bildirirken anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi vermedi. Anlaşmanın Venezüella Merkez Bankası ile Türkiye arasında imzalandığını kaydeden Cano, yasadışı bir durum olmadığını söyledi.

TÜRK ŞİRKET CARACAS'I ZİYARET ETTİ... Altının Venezüella’da çıkarılarak sertifikalandırıldığını kaydeden Cano altının hem ithalatında hem de ihracatında uluslararası yönetmeliklere ve taşımacılık kurallarına uyulduğunu söyledi. Cano, Türk şirket delegasyonunun altın işleme anlaşmasının detaylarına görüşmek üzere Caracas’ı ziyaret ettiğini de bildirdi.