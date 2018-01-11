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Vatanım Sensin 40.bölüm fragmanı Leon'un feci sonu Hilal ne yapacak?

Vatanım Sensin 40.bölüm fragmanı Leon'un feci sonu Hilal ne yapacak?

Vatanım Sensin 40.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 11 Ocak 2018 perşembe günü yani bugün ekrana gelecek olan Vatanım Sensin 40.bölümde neler olacak? Leon plan sonrası hayatını kaybedecek mi? Vatanım Sensin 40.yeni bölüme gelin yakından bakalım.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2018 10:42 - Güncelleme: 11-01-2018 10:42

Kanal D'nin perşembe günleri ilgiyle izlenen Vatanım Sensin 40.yeni bölümde nefesler tutulacak. Geçen hafta yılbaşı nedeniyle ekrana gelmeyen Vatanım Sensin 40.yeni bölümde neler olacak? 

Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlanan Vatanım Sensin yeni fragmanı merak uyandırdı. Hilal, yeniden Mehmet ile görüşme şansı buluyor. Mehmet'in ise kurtuluş için büyük bir planı var. Yunan ordusuna söyleyeceği havadis onun için kurtuluş olma yolundadır. Arkadaşlarından aldığı yardımla Yunanların baskın düzenleyeceği yere bomba düzenekleri kurdurmuştur. Bu baskının kumandasını ise Leon üstlenir. Leon ve Mehmet ölecek mi? Cevdet, İsmet Paşa'yı kaçırabilecek mi? Gelin hep birlikte Vatanım Sensin 40.yeni bölüm fragmanına bakalım.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?  Dağıstanlı’nın, İsmet Bey’i alıkoyması hem çiftlikte hem Ankara’da şok etkisi yaratır. Diğer yandan çiftlikte Hemşireler Birliği kurulur ve Azize birliğin başına geçer. İzmir'de Leon’un yakalamak zorunda kaldığı Mehmet için ise umutlar tükenmektedir. Ankara ile ipleri iyiden iyiye koparan Dağıstanlı geri dönülmez bir yola girmiştir. Cevdet, Mustafa Kemal’in emri üzerine kolları sıvar. Görevi İsmet Bey’i gözü kararan Dağıstanlı’nın namlusunun ucundan almak ve efelerin düzenli orduya katılmasını sağlamaktır. Artık Tevfik’i kullanarak başladığı işi bitirmekten başka bir çaresi kalmamıştır.

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