Van Başkale'de tandır evi küle döndü

VAN'ın Başkale ilçesi Kale Mahallesi'nde Kale Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Şahabettin Karahan isimli bir vatandaşa ait tandır evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını bölgeye yakın çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında tandır evi kullanılmaz hale geldi.