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Uzmanından bebekleri doğru yıkama yöntemleri

Uzmanından bebekleri doğru yıkama yöntemleri

Bebekleri banyo yaptırmak için genellikle 19:00-21:00 saatleri arasını tercih etmemiz gerektiğini söyleyen Cevapla.tv uzmanlarından Yenidoğan Hemşiresi Betül Bağçeci, uyarılarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 05:00 - Güncelleme: 22-01-2019 05:00

Bebeklerin banyo yaptırılırken ne aç ne de tok olması gerektiğini söyleyen Bağçeci, "Aç olan bebek banyoda çok huzursuz olur ve ağlar, tok olursa da banyo esnasında fazla harekete bağlı kusabilir. Tek meme emzirilip banyoya sokulabilir banyo bitiminde diğer memeden emzirmeye devam edilebilir." şeklinde konuştu.

"Banyoya başlamadan önce şampuan, havlu, bebek bezi, giysi gibi banyo sırasında ve sonrasında gerekli olacak tüm malzemeler hazırlanmış olmalıdır."

"Suyun ortalama ısı 37-37,5 derece arası yani vücut sıcaklığında olmalıdır ısı hassasiyeti kişiden kişiye göre değiştiği için ilk dönemlerde dirsek ile sıcaklık kontrolü yapmaktan kaçınmak gerekir bunun yerine mutlaka su termometresi kullanılmalıdır."

"Bebeğinizin gelişimi ve gaz sancılarının en aza indirilmesi için her akşam banyo yaptırılması önerilir. Hafta da 1 veya 2 kez şampuan kullanımı yapılır."

Banyo sonrasında neler yapılır?
Önce başından başlayarak tüm vücudunu yumuşak hareketlerle kurulayın, Boğum aralarını, parmak aralarını, dış kulağı, kasıklarını kurulamayı unutmayın.
Masaj sırasında Bebeğinizin cildine uygun bebek losyonu veya bebek yağını tercih ederek bebeğinizin cildinin nemlenmesini sağlayın. Bu hembebeğinizin rahatlamasını aynı zamanda aranızdaki iletişimin güçlenmesini sağlar.

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