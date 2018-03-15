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Ümraniye'de otomobilde bomba düzeneği

Ümraniye'de otomobilde bomba düzeneği

İstanbul Ümraniye'de yüzü maskeli bir kişinin otolobilin altına birşey bıraktığını gören çocuklar büyüklerine haber verdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, otomobilin altındaki düzeneğin el yapımı bomba olduğunu belirledi.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 01:53 - Güncelleme: 15-03-2018 01:53

ÜMRANİYE'de, sokakta oynayan çocuklar, yüzü maskeli bir kişinin şüpheli davranışlarının üzerine büyüklerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, otomobilin altındaki düzeneğin el yapımı bomba olduğunu belirledi.

Sokakta oyun oynayan çocuklar Yukarı Dudullu Mahallesi Metanet Sokak'ta yüzü kapalı bir kişinin park halindeki otomobilin altına bir şey bıraktığını fark etti. Şahsın ayrılmasının ardından otomobilin altını kontrol eden vatandaşlar, buraya ucuna yakılmış sigara yapıştırılmış oda spreyi tüpü bırakıldığını gördü. Sigarayı üzerine su dökerek söndüren vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

ÖNLEM ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanına haber verdi. Uzman ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cismin oda spreyi tüpünün içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. El yapımı patlayıcı, detaylı inceleme için uzman ekipler tarafından alındı.

ARAÇ SAHİBİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Altına düzenek yerleştirilmek istenen aracın sahibi de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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