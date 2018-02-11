Ümit Karan aslen nereli? Eşi Zeynep Karan kimdir işte çocukları

Survivor 2018 ünlüler kadrosunda yer alan Ümit Karan'ı futbol hayatından tanıyoruz. Ümit Karan'ın eşi Zeynep Karan ile olan büyük aşkını ve aslen nereli olduğunu ise çok azımız biliyoruz. Sizlere bugün Ümit Karan ailesini tanıtalım dedik. Ümit Karan'ın kendi ismini taşıyan Ümet Can adında bir oğlu var. Herkes Ümit Karan'ı Berlin doğumlu olarak bilse de bakın ailesi tarafından aslen nereli?

ÜMİT KARAN NERELİ : Ümit Karan, 1 Ekim 1976‘da Berlin, Almanya‘da doğdu. 18 yaşına kadar Berlin'de yaşayan Ümit Karan Türkiye'den bir kulübe transfer olunca anavatanına döndü. Ümit Karan Berlin doğumlu olsa da aslen Adanalı'dır. Nüfus kütüğünde Ümit Karan ve ailesi Adana Akkapı Mahallesine kayıtlı görünüyor.

ÜMİT KARAN'IN EŞİ VE OĞLU : Ümit Karan'ın büyük aşkının yani eşinin ismi Zeynep Karan. Mükemmel bir anne ve ilgili bir eş olan Zeynep Karan, eşi Ümit Karan ve oğlunu öncelikli hale getirmiş. Ümit Karan ile karısı Zeynep Karan'ın şimdilik bir çocukları var. Oğullarının ismi Ümit Can Karan. Zeynep Karan'ın asıl mesleği reklamcılık.

2013 yılında Survivor'a katılan Ümit Karan aile özlemini yoğun olarak yaşamıştı. Eşi Zeynep Karan'a hayli düşkün olan Ümit Karan, onunla 2005 yılında evlenmişti.