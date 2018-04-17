Ufak Tefek Cinayetler 26.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Merve Oya'ya ne yapacak

Star TV ekranlarında fırtınalara estiren, izleyiciyi her hafta merak içerisinde bırakan Ufak Tefek Cinayetler 25.son bölümüyle de aynı şeyi yaptı. Merve'nin Oya ile Serhan'ın aşkını öğrendikten sonra neler yapacağı merak konusu. Ufak Tefek Cinayetler 25.son bölüm ardından Ufak Tefek Cinayetler 26.yeni bölüm önizlemesi yayınlandı. Hadi gelin Ufak Tefek Cinayetler 25.son bölüm özetine bir göz atalım hemen ardından Ufak Tefek Cinayetler 26.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 25.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Merve hem Sarmaşık’a rezil oldu hem de büyük gerçeği nihayet öğrendi! Şimdi başlasın işte büyük savaş! Kimse bilemez aklından ne geçtiğini. Hiç beklenmedik hamleler yapmaya başlıyor Merve... Bu aşk, Oya’nın sonunu getirecek gibi. Sarmaşık artık tutuşmaya başladı. Diğer tarafta Kemal başkomiser yeni bir ipucu yakaladı, cinayeti aydınlatıyor artık. Kim öldü? Kim öldürdü?

Merve ile Oya'nın kapıda karşı karşıya kaldığı o anda neler oldu? Merve Oya'ya ne yaptı? Ufak Tefek Cinayetler nefes kesen yeni bölümü ile Salı akşamı Star’da..

UFAK TEFEK CİNAYETLER 26.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI; Ufak Tefek Cinayetler 26.yeni bölüm fragmanı bu akşam yayınlanacak olan 25.bölümden hemen sonra haberimizde olacak.