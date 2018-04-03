Ufak Tefek Cinayetler 24.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Merve Oya'ya ne yapacak

Star TV'nin entrika dolu dizisi Ufak Tefek Cinayetler 23.son bölümle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Merve'nin Oya ile karşılaştığı sahneler herkesi şoke etti. Peki Sarmaşık'ta şimdi neler olacak? Ufak Tefek Cinayetler 23.son bölüm ardından yeni bölüm önizlemesi yayınlandı. Önce gelin Kadın 23.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Kadın 24.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

KADIN 23.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Merve ve Pelin’in başı büyük dertte! Her an kendilerini parmaklıklar arkasında bulabilirler. Büyük bir panik ve yeni yeni kurulan oyunlar. Üstelik ikisi de kendini kurtarmanın peşinde. Pek de açık oynamıyorlar. Diğer yanda Oya’yla Serhan’ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Başlarına geleceklerden habersizler.

Mehmet, Burcu ilişkisinde sona geliniyor. Marifetli bir oyuncu, oyunu ne zaman kaybettiğini hemen anlar… Bu defa kuyulara düşen Burcu mu olacak? Adalet yerini bulacak…

Ve sonunda Sarmaşık’ın en büyük skandalı patlıyor. Merve, Serhan’ın hayatında biri olduğunu anlıyor. Kim olduğunu tespit etmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir plan yapıyor. Oya, kuş gibi düşecek tuzağa!

UFAK TEFEK CİNAYETLER 24.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz değil. Ufak Tefek Cinayetler 24.yeni bölüm fragmanı 23.bölümün hemen ardından burada olacak.