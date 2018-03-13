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Ufak Tefek Cinayetler 21.yeni bölüm fragmanında Şer birliği yeniden bir arada

Ufak Tefek Cinayetler 21.yeni bölüm fragmanında Şer birliği yeniden bir arada

Star TV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana izleyicinin en çok takip ettiği dizilerden biri olan Ufak Tefek Cinayetler 20.son bölümün ardından 21.yeni bölümü önizlemesi geldi. İşte Ufak Tefek Cinayetler 21.yeni bölüm fragmanı.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 16:00 - Güncelleme: 13-03-2018 16:00

Gerçek hayatlarda da böyle entrikalar dönüyor mudur? Ufak Tefek Cinayetler izleyicisi belki de en çok bu sorunun cevabını merak ediyor olabilir. Oya, Merve, Arzu ve Pelin adlı dört kadın karakterin etrafında dönen, birbirinden akıl almaz olayların anlatıldığı, sevilen Star TV dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 20.son bölümünde gerçek savaş sonuna başladı. Herkes Oya'ya neler olduğunu merak ediyor. Tabi Ufak Tefek Cinayetler son zamanlarda çok eleştirilen bir dizi olunca haliyle ileri ki bölümlerde neler olacağını izleyici merak ediyor. Ufak Tefek Cinayetler 20.son bölümün hemen ardından Ufak Tefek Cinayetler 21.yeni bölüm önizlemesi yayınlandı. Gelin önce Ufak Tefek Cinayetler 20.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Ufak Tefek Cinayetler 21.yeni bölüm önizlemesi seyredelim.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 20.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; İyiler ve haydutların çetin savaşı başlıyor! Silahlar çekildi, 4 kadın birbirine saldırıyor. Artık işler ciddi, olan sonunda Oya'ya olacak. En delikanlıyı yiyecek bu Sarmaşık! İyiler ve haydutların çetin savaşı başladı artık. Üstelik bir de düğün var. Ne oluyorsa o düğünde oluyor. Gözleri artık kan bürüdü. Bu düğünün olmamasını isteyen kim? Olmasını isteyen kim?

Ufak Tefek Cinayetler’in gerçek cinayetler haline gelmeye başladığı yeni bölümde herkes suçlu olabilir!

UFAK TEFEK CİNAYETLER 21.YENİ BÖLÜM ÖNİZLEMESİ; henüz yayınlanmadı ama yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

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