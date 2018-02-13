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Ufak Tefek Cinayetler 17.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Edip Merve aşkı fena

Ufak Tefek Cinayetler 17.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Edip Merve aşkı fena

Ufak Tefek Cinayetler 16.son bölümü yayınlandı. Oya Serhan'ın Pelin'e yakalanması, Edip ve Merve'nin yakınlaşması, Mehmet'in ayrılmak Arzu'ya dönmek istemesi derken 16.son bölüm izleyiciyi soluksuz bıraktı. Ufak Tefek Cinayetler 16.son bölümün ardından 17.yeni bölüm fragmanı aranıyor. Ufak Tefek Cinayetler 17.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 16:30 - Güncelleme: 13-02-2018 16:30

Hiçbir ilişkisi bir türlü anlaşılayamayan dizi Ufak Tefek Cinayetler'in yayınlanan 16.son bölümü izleyiciyi ekran başına çiviledi. 15.bölümdeki yangın rötarının ardından asıl yangın 16.son bölümde çıktı. Ufak Tefek Cinayetler 16.son bölümde neler oldu neler. Önceki bölümlerde Merve'nin bir zamanlar Edip Hoca'ya aşık olduğu ortaya çıkmıştı. Öte yandan Serhan ve Oya birliktelik kararı almıştı ve Serhan Merve'ye boşanmak istediğini söylemişti. Mehmet pişman, Arzu'ya dönmenin yollarını arıyor. Pelin ise yine sinsilikler peşinde... Tüm bunların üzerine gelişen Ufak Tefek Cinayetler 16.son bölümün ardından izleyici hemen 'Ufak Tefek Cinayetler 17.yeni bölüm fragmanı' ve 'Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı'nı aramaya başladı. Ufak Tefek Cinayetler 17.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ama gelin önce Ufak Tefek Cinayetler 16.son bölümde neler olmuş bir bakalım ardından yeni bölüm fragmanını izleyelim...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 16.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI; 15.bölümdeki yangının ardından asıl yangın bu grubun arasında çıkacak. Serhan ve Oya'nın aşkını Pelin öğrendi. Artık ipler onun elinde olabilir mi? Edip ve Merve'nin ikinci kez yakınlaşması pek hayra alamet gibi görünmüyor. Mehmet deli gibi pişman. Eski eşi Arzu'yu uğruna terk ettiği Burcu'dan ayrılmak istiyor. Bir yanda da Arzu'ya yapmadığı jest kalmıyor. Peki Arzu, Mehmet'e geri dönecek mi? 

UFAK TEFEK CİNAYETLER 17.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

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