UEFA Gökhan Töre'nin doğum gününü kutladı

Beşiktaş’ta kadro dışı olarak yerini koruyan ve hakkında transfer dedikoduları çıkan Gökhan Töre için UEFA, sosyal medya hesabından doğum günü mesajı yayımladı.



20 Ocak günü 27 yaşına basan Gökhan Töre için yayımlanan mesajda Kartal ve Türkiye bayrağı kullanıldı ve Töre’nin, Beşiktaş, Türkiye A Milli Takım ve Hamburg formalarını giydiği fotoğrafları paylaştı.