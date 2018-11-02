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Türkiyeli bilim insanlarından roket hızını değiştirebilen teknoloji!

Türkiyeli bilim insanlarından roket hızını değiştirebilen teknoloji!

Bilkent Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda, hareket halindeki roketin hızını otomatik olarak değiştirebilen bir yazılım geliştirildi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 03:33 - Güncelleme: 02-11-2018 03:33

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yıldıray Yıldız ve öğrencisi Anıl Alan, uzun süredir üzerinde çalıştıkları bilgisayar yazılımını tamamladı. ROKETSAN bünyesinde gerçekleştirilen çalışma, IEEE Control Systems Magazine aracılığıyla bilim dünyasıyla paylaşıldı.

Yaptıkları çalışmayla ünlü bilim dergisinin Ekim ayında kapak konusu olmayı başaran ikiliden Yıldıray Yıldız, "Teknolojimiz ile havada hareket halindeki roketlerin hızları ayarlanabilir hale gelebilecek. Yaptığımız çalışma ile havada hareket halindeki roketlere yeni bir özellik kazandırılmış oldu." dedi.

Yıldız, "Geliştirdiğimiz akıllı yazılım ile roketler artık havada hareket halindeyken hızlarını azaltabilecek ya da hızlarını artırabilecekler. Örneğin, keskin manevralar sırasında hızlarını azaltıp, doğrusal hareket halinde iken hızlarını artırabilecekler. Bu özellikleri ile roketler, hedef takibini çok daha iyi performansla yapabilecekler." diyerek ekledi.

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