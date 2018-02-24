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Türkiye'den ABD'ye sert Kudüs tepkisi

Türkiye'den ABD'ye sert Kudüs tepkisi

Türkiye, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını açıklaması üzerine Washington yönetimine tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 24-02-2018 14:06 - Güncelleme: 24-02-2018 14:06

Dışişleri Bakanlığı İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınma kararının ardından açıklama yaptı. Açıklamada 'uluslararası toplumun vicdanının sesini duymadığını ya da daha vahimi, umursamadığını ortaya koymaktadır' ifadeleri yer aldı. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"ABD Yönetimi’nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını açıklaması, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kudüs’le ilgili kararlarını ve yerleşik BM parametrelerini çiğneyerek barış zeminini tahrip etmekte ısrar ettiğini göstermektedir.

ABD ne yazık ki bu kararıyla ahiren İstanbul’da toplanan İİT Olağanüstü Zirvesinin Sonuç Bildirisine ve akabinde BM Genel Kurulu’nda alınan karara yansıyan uluslararası toplumun vicdanının sesini duymadığını ya da daha vahimi, umursamadığını ortaya koymaktadır.

ABD’nin son derece kaygı verici sözkonusu kararına karşı, Türkiye Filistin halkının meşru haklarının korunması için uluslararası toplumun ağırlıklı çoğunluğu ile birlikte çaba harcamayı sürdürecektir."

ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşınıyor

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 24 Şubat 2018 14:44 afrin masalına, birkaç gün ara;kudüs masalına geçilecek.

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