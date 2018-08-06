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Türkiye ve ABD tepki göstermişti! O suçlu nakledildi

Türkiye ve ABD tepki göstermişti! O suçlu nakledildi

Yunanistan’da, 17 Kasım terör örgütü mensubu hükümlü Hristodulos Ksiros’un yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi'nden Eğriboz Yarımadası’ndaki açık bir cezaevine nakledildiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 19:37 - Güncelleme: 06-08-2018 19:37

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, cinayet ve bombalı saldırı suçlarından 6 kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen Ksiros, sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Atina yakınlarındaki Koridallos Cezaevi'nden alınarak Eğriboz’daki Halkida Cezaevi'ne nakledildi.

Yunanistan Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlerde, terörist Ksiros’un, Koridallos Cezaevi'nin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında boşaltılması nedeniyle Halkida açık cezaevine nakledildiği ifade edildi. Ksiros’un nakledilmesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

17 Kasım’ın tetikçilerinden olan Ksiros, 2014’de Noel izniyle çıktığı cezaevine bir daha dönmemişti. Ksiros, bir yıl sonra Atina yakınlarında yakalanarak tekrar cezaevine konulmuştu.

Ülkede kısa bir süre önce, terör örgütünün 2 numaralı ismi ve baş tetikçisi Dimitris Kufodinas da Koridallos Kapalı Cezaevi'nden alınarak Volos şehri yakınlarındaki Kassaveitias Açık Cezaevi'ne nakledilmişti.

KUFODİNAS VE KSİROS NAKİLLERİNE TEPKİLER 

Kurbanları arasında Türk diplomatların da bulunduğu hükümlü Kufodinas’ın, yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi'nden Volos’taki açık cezaevine nakledilmesi Türkiye ve ABD’nin yanı sıra ülke içinde de sert tepkilere neden oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümlü Kufodinas’ın, aralarında Amerikalı diplomatların da bulunduğu 11 kişiyi katlettiği hatırlatılarak, "Yunan terörist hiçbir pişmanlık göstermemiştir ve bundan sonraki terörist neslin onun izinden gitmesi konusunda ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. (Kufodinas’a) İzin verilmesini ya da cezaevindeki tutukluluk halinin herhangi bir şekilde yumuşatılmasını en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye de Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas'ın açık cezaevine nakledilmesine sert tepki göstermişti. 

"Ülkemizin diplomatlarının canına kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez." denilen bakanlık açıklamasında, daha önce üç kez izin kullanma hakkı tanınan Kufodinas’ın açık bir cezaevine nakledilmesinin hiçbir kabul edilebilir gerekçesinin bulunmadığı vurgulanmıştı.

Açıklamada, "Yunan makamlarını terörle mücadelede zafiyet yaratacak adımlar atmamaya ve teröristlerin cezalandırılmasında yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

YUNANİSTAN'DAN DA TEPKİ VAR

Öte yandan, Kufodinas’ın açık cezaevine nakledilmesi kimi Yunan siyasi partilerinin de sert tepkilerine neden oldu.

Ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (ND) Başkanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajında, Kufodinas’ın sinsi bir şekilde Volos Cezaevi'ne nakledildiğini ifade ederek, "Sayın Çipras, ülke acı içerisinde bulunurken sizin önceliğiniz seri katile hizmet etmek midir?" diye yazdı.

ND'nin Başkan Yardımcısı Adonis Georgidis ise Kufodinas’ın nakledilmesine ilişkin açıklamasında, Başbakan Aleksis Çipras’ın terörle ilişkisinin bulunduğunu belirterek, "Kufodinas, Aleksis Çipras’tan muhteşem bir hizmet gördü. Çipras - terör ilişkisi açık. Nedenini bilmiyorum, kendisi açıklasın." ifadelerini kullandı.

Eşi 17 Kasım terör örgütü tarafından öldürülen Eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni de sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, Kufodinas’ın ani bir kararla açık cezaevine nakledilmesinin, seri katile yapılan en büyük af düzenlemesi olduğunu belirterek, hükümetin terör konusundaki uygulamalarıyla "zevahiri bile kurtaramadığını" yazdı. 

POTAMİ Partisi lideri Stavros Theodorakis de işlediği suçlardan en küçük bir pişmanlık duymayan bir teröristin açık bir cezaevinin nimetlerinden yararlanma hakkının bulunmadığı açıklamasında bulundu.

17 Kasım terör örgütü, 1991-1994 arasında Türk diplomatları da hedef aldı. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomat Çetin Görgü'yü 1991'de, bir diğer diplomat Ömer Sipahioğlu'nu da 1994'te şehit eden örgüt, dönemin Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım'ın yaralandığı saldırıları gerçekleştirdi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Neco 06 Ağustos 2018 20:32 Allah bunun gibilere imtiyaz tanıyanlara bunun gibileri musallat etsin!

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