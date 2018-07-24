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Turizmci kocasının iğrençliğini öğrendi kahroldu

Turizmci kocasının iğrençliğini öğrendi kahroldu

Eşi Murat D.’nin 20 yaşındaki bir genç kıza tecavüz ettiğini öğrenince 1 milyon 100 bin liralık boşanma davası açan Kübra D. son duruşmada, hiçbir tazminat talebinin bulunmadığını sadece boşanmak istediğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 10:45 - Güncelleme: 24-07-2018 10:45

Eşi Murat D.’nin 20 yaşındaki bir genç kıza tecavüz ettiğini öğrenince 1 milyon 100 bin liralık boşanma davası açan Kübra D. son duruşmada, hiçbir tazminat talebinin bulunmadığını sadece boşanmak istediğini söyledi.

Vatan'da yer alan habere göre; Avukatlar Tümay Cumhur Ergen ve Erdoğan Güney tarafından geçtiğimiz yıl verilen dilekçeye göre; Kübra D. ile turizmcilik yapan Murat D. 2014 yılında evlendi. Çift evlendikten sonra Murat D. Muğla’da 20 yaşındaki Macaristan uyruklu Erasmus öğrencisi R.S.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla 13 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırıldı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI
Bunun üzerine genç kadın eşiyle ilgili araştırma yapmaya başladı. Eşi Murat D.’nin iki farklı yabancı kadından iki çocuğunu da kendisinden gizlediğini ve başka taciz suçlamalarına da karıştığını ileri süren Kübra D., 1 milyon 100 TL tazminat talebiyle boşanma davası açtı.

TAKILAR DA SAHTE ÇIKTI
Genç kadın eşinin düğünde kendisine taktığı altınların da sahte olduğunu öğrendiğini, bunun da psikolojisini bozduğunu öne sürdü. Aile Mahkemesi’ne de açılan boşanma davasının karar duruşmasında davacı Kübra D. bütün taleplerinden vazgeçerek sadece boşanmak istediğini söyledi.

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